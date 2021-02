Neustadt: Hetzelstift strebt rasche Wiederaufnahme des Regelbetriebes an

Neustadt an der Weinstraße – Auf der Covid-Station werden Stand heute 22 Patienten betreut. Ein Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung und benötigt eine Beatmungstherapie.

Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch 50 Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße positiv auf das Corona-Virus getestet sind, arbeitet das Marienhaus Klinikum mit Hochdruck daran, den Regelbetrieb in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt schnellstmöglich wieder aufzunehmen.

Um für möglichst große Sicherheit bei Mitarbeitern und Patienten zu sorgen, erhalten diese auch weiterhin einen Covid-Test.

Es finden regelhaft Testungen auf Mutationen statt und die aggressiven Virus-Mutationen wurden in den durchgeführten Untersuchungen glücklicherweise bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht identifiziert.

Voraussichtlich noch bis einschließlich zum 12.02.2021 kann das Krankenhaus keine elektiven Patienten behandeln. Die Zentrale Notaufnahme bleibt wie bisher für Notfälle geöffnet, der Kreißsaal ist für Geburten ebenfalls geöffnet. Die Situation wird am kommenden Donnerstag, 11.02.2021, neu bewertet und das weitere Vorgehen festgelegt.