Haßloch: Mitstreiter für die Ferienspielwochen 2021 gesucht

Haßloch – Die Haßlocher Ferienspielwochen sind eine feste Konstante während der Sommerferien und finden in diesem Jahr vom 19.07.2021 – 06.08.2021 statt. Das Team des Jugend- und Kulturhauses Blaubär arbeitet bereits jetzt an der Erstellung des Programms, das Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder eine breite Palette an Angeboten und Mitmachmöglichkeiten bieten soll. Zur Realisierung des Ferienprogramms werden daher interessierte Mitstreiter gesucht.

Zwar lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen, inwieweit sich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen während der Sommermonate bemerkbar machen werden, doch das Blaubär-Team geht zuversichtlich in die Planung. „Schon im vergangenen Jahr konnten wir unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ein für Kinder und Teenager abwechslungsreiches Ferienprogramm anbieten. Dies ist auch für die Sommerferien 2021 unser Ziel“, so Blaubär-Leiterin Barbara Renner.

Gesucht werden Vereine, die die Ferienspielwochen mit einem Angebot unterstützen möchten. Denkbar ist die Durchführung eines Schnuppertrainings oder -workshops. Ebenso können sich Firmen melden, die den Ferienspielwochen-Teilnehmern eine interessante Führung durch ihr Unternehmen bieten können. Gesucht werden aber auch Privatpersonen mit Kreativangeboten, indem sie den Teilnehmern beispielsweise ihr Hobby näher bringen. „Dem Ideenreichtum und der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt“, so Blaubär-Leiterin Barbara Renner und der zuständige Dezernent Claus Wolfer. Das Blaubär-Team ist offen für jeden Vorschlag und steht interessierten Anbietern bei Fragen gerne zur Verfügung. Entsprechende Angebote sollten bis Ende März an den Blaubär gemeldet werden.

Sämtliche Angebote werden im Programmheft der Ferienspielwochen beworben. Auch die Anmeldungen laufen über den Blaubär, ebenso werden erhobene Teilnahmebeträge durch den Blaubär an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Der Anbieter kann sich also voll und ganz auf die Ausgestaltung und letztlich Durchführung seines Angebots fokussieren. Im vergangenen Jahr konnten trotz Corona rund 70 Aktionen, Workshops und Freizeiten im Rahmen der Ferienspielwochen angeboten werden.

Wer den Blaubär bei der Gestaltung der Ferienspielwochen unterstützen möchte oder Fragen hat, kann sich direkt an das Blaubär-Team wenden. Dieses ist per Mail an blaubaer@hassloch.de oder telefonisch unter 06324-935 460 zu erreichen.