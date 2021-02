Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Ältere Dame Opfer von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.02.2021 gegen 12:30 Uhr wurde eine ältere Dame aus Bad Dürkheim Opfer eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus und erkundigt sich telefonisch ob ein Schreiben seiner Bank bei ihr eingegangen wäre. Im Laufe des Gespräches erwarb er geschickt das Vertrauen der Dame. Diese gab daraufhin die Daten ihrer Bankkarte bekannt. Da ihr Ehemann nach dem Gespräch dann doch stutzig wurde, erkundigt er sich bei seiner Bank. Dort konnte ermittelt werden, dass eine nicht autorisierte Überweisung ergangen war. Das Konto wurde daraufhin umgehend gesperrt. Die Bank versuchte die Transaktion rückgängig zu machen. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Kabelbrand in Wohnhaus

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.02.2021 gegen 15:30 Uhr kam es Auf der Judenhut in Bad Dürkheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass nur ein Kabel in einer Verteilerdose gebrannt hatte. Es entstand ein Gebäudeschaden von 500 Euro. Das Feuer konnte mittels eines Handfeuerlöschers gelöscht werden. Bei der Begehung des Brandortes konnte im Gebäudeinneren eine sogenannte Indooranlage für die Aufzucht von Cannabispflanzen aufgefunden werden. Zudem konnten in diversen Behältern weitere Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien festgestellt und sichergestellt werden. Da Besitzer zudem aufgrund des Brandes mit seinem Fahrzeug nach Hause gefahren war, obwohl er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wird nun gegen ihn wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Weiterhin ermittelt die Kriminalpolizei aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bad Dürkheim: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.02.2021 kam es im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Gegen 16:30 Uhr kam es in Hauptstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem VW Golf die Hauptstraße Richtung Freinsheim, in einer abfälligen Linkskurve geriet sie aufgrund von Eisglätte von der Fahrbahn ab und beschädigte einen rechts neben der Fahrbahn geparkten Citroen C5. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Gegen 16:40 Uhr kam es in der Freinsheimer Straße in Dackenheim zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 19-jährige Opelfahrerin befuhr die Kirchheimer Straße nach links auf die Freinsheimer Straße. Durch ein von rechts an die Kreuzung herannahendes Fahrzeug war die 19-Jährige irritiert und betätigte vermutlich das Gaspedal zu stark. Aufgrund der Fahrbahnglätte kam der Opel Meriva ins Rutschen und fuhr gegen den entgegenkommenden Hyundai. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Gegen 16:50 Uhr kam es im Lina Sommer Weg in Gönnheim zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer befuhr die L525 von Ellerstadt Richtung Gönnheim. In einer Rechtskurve kurz vor Ortseingang Gönnheim kam er aufgrund Fahrbahnglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Er fuhr weiter, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza von Dackenheim nach Freinsheim und kam aufgrund Fahrbahnglätte hangabwärts nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Hang, dreht sich, kollidierte auf der Gegenspur mit dem Hang und kam zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Glücklicherweise kam es bei keinem der witterungsbedingten Verkehrsunfälle zu einem Personenschaden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den aktuellen Witterungsverhältnissen anzupassen.

Bad Dürkheim: Meldung über driftende Fahrzeuge

Bad Dürkheim (ots) – Und dann waren da noch mehrere vermutlich jüngere Fahrzeugführer die im Stile eines bekannten Kinofilmes auf dem schneebedeckten Wurstmarktparkplatz mit ihren Fahrzeugen „umherdriften“. Ein Zeuge hatte dies gegen 21:00 Uhr der Polizei gemeldet. Bei der umgehenden Überprüfung konnten die Fahrzeuge nicht mehr festgestellt werden. Die Kennzeichen konnten leider nicht ermittelt werden.

Hettenleidelheim: LKW schlittert in Straßengraben

Hettenleidelheim B 47 / Zubringer zur A 6, Rasthof Pfalz – 08.02.2021, 21:30 Uhr (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf dem Zubringer zum Rasthof Pfalz geriet ein LKW mit Auflieger bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Die Bergung konnte erst in den Morgenstunden des 09.02.2021 vorgenommen werden. Der unverletzte 52-jährige LKW-Fahrer konnte bei einem Bekannten in dessen LKW übernachten.

Laumersheim: Gleich 2 Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Laumersheim, L 454 – 08.02.2021, 17:00 Uhr (ots) – Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Weisenheim am Sand fuhr auf der L 454 von Obersülzen kommend in Richtung Laumersheim. In einer Linkskurve geriet sie bei winterlichen Straßenverhältnissen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn. Sie stieß gegen die Leitplanke und kam in einem Feldweg zum Stehen. Noch vor Eintreffen der Polizei geriet eine 76-Jährige aus Obrigheim mit ihrem PKW an der gleichen Stelle von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls in die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000EUR. Der PKW der 76-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Haßloch: Verkehrsunfälle durch Schnee und Eis

Haßloch (ots) – Mit acht Unfällen und fast 30.000,- Euro Schaden bilanziert die Polizei Haßloch den Wintereinbruch am Montag (8. Februar 2021).

Schnee- und Eisglätte ließen Autofahrer von der Fahrbahn abkommen, auf andere auffahren oder ins Schleudern geraten. Dass keine Personenschäden zu beklagen waren und alle Unfallbeteiligten Winterreifen aufgezogen hatten, ist dennoch erfreulich.

