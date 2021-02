Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mehrere, witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 08.02.2021 kam es binnen weniger Stunden zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt, welche allesamt auf witterungsbedingtes Glatteis zurückzuführen waren. So kam es konkret durch Auffahren auf stehende oder langsamer fahrende Fahrzeuge, sowie durch das Abkommen von der Fahrbahn zu insgesamt acht schädigenden Ereignissen. Bei zwei Unfällen verletzte sich jeweils ein Beteiligter leicht in Form von Nacken- bzw. Rückenschmerzen. Der Sachschaden dürfte auf ca. 30.000 Euro zu beziffern sein.

Neustadt: Versammlung mit etwa 300 Traktoren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Teilweise mit Plakaten und Bannern versehen demonstrierten am 09.02.21 in der Landwirtschaft Arbeitende mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen, überwiegend Traktoren, in Neustadt. Kurz nach 08:00 Uhr startete der Konvoi planmäßig. Erst gegen 08:50 Uhr verließ das letzte Gefährt die Aufstellfläche am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Die Versammlung führte durch Mußbach, über die Bundesstraßen 38 und 39 und endete, nach dem Passieren von Winzinger Straße und Martin-Luther-Straße, gegen 10:15 Uhr. Es waren diverse Straßensperrungen erforderlich. Polizei und Stadt hatten bereits im Vorfeld über Presse, Verkehrswarnfunk und Soziale Medien informiert. Die aktuelle Verkehrssituation wurde seitens der Polizei über Twitter veröffentlicht. Hierdurch konnten die Verkehrsbeeinträchtigungen im Rahmen gehalten werden. Die Demonstration verlief darüber hinaus störungsfrei und absolut friedlich.

Neustadt: Streitschlichter mit Messer verletzt

Neustadt a.d. Weinstraße (ots) – Am Sonntagabend (07.02.2021) kam es zwischen einem 22-jährigen und einem 30-jährigen Mann in Neustadt zu einem Streit. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 22-Jährige mit einem Messer auf den 30-Jährigen losgehen, als sich ein anderer 22-jähriger Mann dazwischen stellte. Er erlitt eine stark blutende 4 – 6 cm tiefe Stichverletzung in Höhe der Milz.

Der 22-jährige mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen und am 08.02.2021 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlages in Tateinheit mit Gefährlicher Körperverletzung. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Neustadt: E-Scooter gefahren unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 09.02.2021, gegen 00:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann die Maximilianstraße in Neustadt/Weinstraße mit seinem E-Scooter und wurde durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-jährigen konnten bei diesem drogentypischen Auffälligkeiten festgestellt werden. Weiterhin führte dieser seinen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt und der 21-jährige zwecks der Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienstelle verbracht. Den jungen Mann erwartet nun durch seine nächtliche Fahrt eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

