Kaiserslautern – Anrufe entgegen nehmen, Mails und Fragen beantworten, dazwischen immer wieder die bestellten Bücher, Spiele oder Filme in die leuchtend roten Einkaufskörbe richten und an den vereinbarten Terminen ganz coronakonform aus dem Fenster reichen – Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek hatten die letzten Tage im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun.

„Die Nachfrage nach unserem Abholservice für die angebotenen Medien ist groß“,

zieht Bürgermeisterin Beate Kimmel nach der ersten Woche zufrieden Bilanz. Wie sie mitteilt, hätten sich große wie kleine Nutzerinnen und Nutzer sehr froh und dankbar über das neue Serviceangebot der Stadtbibliothek gezeigt und davon begeistert Gebrauch gemacht.

E-Books eingeschlossen, verzeichnete die Stadtbibliothek in der letzten Woche über 1.000 Ausleihen in nur fünf Tagen. Neben unzähligen Anrufen – manchmal war ein Durchkommen kaum möglich – gingen über 60 Mails mit Bestellungen ein, dazu konnten die Mitarbeiterinnen neun Neuanmeldungen von Lesehungrigen entgegen nehmen.

„Auf Grund des großen Bedarfs haben wir ab dieser Woche die Anzahl der Abholtermine auf über 130 erhöht und unseren Service unter Beachtung aller geltenden Hygienevorschriften weiter optimiert“,

so Kimmel, die sich über die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Nutzerkreis sehr freut.

Wer Bücher oder andere Medien ausleihen möchte, kann sich im Internet unter https://openportal.kaiserslautern.de/ den Katalog der Stadtbibliothek aufrufen und in Ruhe eine Auswahl treffen. Dabei symbolisiert ein grüner Haken, dass das Wunschobjekt derzeit zu haben ist. Ein rotes Kreuz hingegen bedeutet, dass das Medium momentan nicht zur Verfügung steht. Danach können die Bestellungen per E-Mail an die Adresse stadtbibliothek@kaiserslautern.de gesendet werden. Auch die Vereinbarung eines festen Abholtermins, ohne den keine Ausgabe stattfinden kann, ist auf diesem Weg möglich.

Leserinnen und Leser, die die technischen Voraussetzungen hierzu nicht haben, können sich selbstverständlich auch telefonisch mit den Bibliotheksmitarbeiterinnen unter der Durchwahl (0631) 365-2484 in Verbindung setzen. Diese sind montags und freitags von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 10:00 bis 18:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr erreichbar. Die bestellten Medien können meistens bereits am nächsten Tag zum festgelegten Termin abgeholt werden.