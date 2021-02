Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher auf Campingplatz stehlen Elektrowerkzeuge – Polizei sucht Zeugen

Vöhl-Herzhausen (ots) – In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Gelände eines Campingplatzes in Herzhausen ein. Die Einbrecher gelangten auf das Gelände des Campingplatzes und begaben sich dort offensichtlich zielgerichtet an einen Schuppen, der als Werkstatt genutzt wird.

Nachdem sie die Fenster gewaltsam geöffnet hatten, konnten sie in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Trennschleifer und Laubbläser.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Campingplatzes gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-72030 zu melden.

Diesel aus Lastwagen gestohlen

Diemelstadt-Rhoden (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein unbekannter Täter eine größere Menge Diesel aus einem Lastwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer des Lastwagens kam am späten Montagabend an der Tank- und Rastanlage Am Biggenkopf Nord an. Witterungsbedingt konnte er nicht weiterfahren, daher ruhte er sich in seiner Schlafkabine aus. Als er gegen 03.30 Uhr wach wurde, musste er feststellen, dass ein Unbekannter etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank des LKW abgezapft hatte.

Das Tankschloss hatte der Täter zuvor gewaltsam geöffnet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen