Fernwald: Hinweis führt zu Privatfeier

(ots) – In einer Wohnung in Fernwald erwischten Polizisten 7 Personen die gegen die Corona-Bestimmungen verstießen. Gegen 23.40 Uhr trafen sie zwei Wohnungsinhaber und weitere Gäste ohne Mundschutz an. Sie hatten laute Musik an, tranken Bier und Schnaps und versuchten sich in der Wohnung vor der Polizei zu verstecken.

Gegen alle Beteiligten leiteten die Ordnungshüter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

ein und die Party wurde beendet.

Die Polizei war zuvor aufgrund eines Zeugenhinweises tätig geworden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

(ots) – Die Polizei erwischte Freitagnachmittag 05.02.2021 einen 38-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war. Sie stoppten ihn gegen 15.50 Uhr in der Gabelsberger Straße. Er gab an, lediglich eine persische und serbische Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Gießen: Test reagiert positiv auf Drogen

Auf Kokain und THC reagierte am Freitagabend ein Drogentest bei einer Verkehrskontrolle. Eine Streife stoppte gegen 23.20 Uhr einen 19-jährigen Fahrzeugführer. Nachdem der Drogentest positiv bei dem jungen Fahrer reagierte, nahmen ihn die Polizisten zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Das Ergebnis der Blutprobe wird in einigen Tagen Aufschluss über den Drogenkonsum geben.

Gießen: Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Bestimmungen

Bei Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Bestimmungen stellten Polizisten lediglich nur einen Verstoß fest. Auch nach Rücksprache mit mehreren Stadtbusfahrern kam es im öffentlichen Nahverkehr Gießens zu keinen Verstößen oder Vorkommnissen.

Gießener Polizeibeamte kontrollierten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lich am Montag zwischen 08.00 und 16.00 Uhr 19 Fahrzeuge und 24 Personen.

Offenbar aufgrund der kalten Witterungslage war die Gießener Innenstadt nur mäßig frequentiert. Auch bei Verkehrskontrollen in Pohlheim stellten die Ordnungshüter wenig Verkehrsaufkommen fest.

Langgöns: Fahrt eines Gurtmuffels endet mit einer Blutentnahme

Die Fahrt einer 57-Jährige Frau aus dem Landkreis Gießen endete am Dienstag mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Die Fahrerin fiel einer Polizeistreife gegen 00.30 Uhr in einem Ortsteil von Langgöns auf, weil sie nicht angeschnallt war. Die Fahrerin roch eindeutig nach Alkohol.

Ein Test bestätigte den Verdacht: Die 57-Jährige pustete 1,12 Promille. Die Ordnungshüter nahmen sie mit zur Polizeiwache und stellten ihren Führerschein sicher.

Biebertal: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Am Montag (08.Februar) gegen 13.15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Biebertal die Landstraße 3286 von Gießen nach Biebertal als ihm ein bislang Unbekannter vor dem Kreisel plötzlich auf der Gegenspur entgegenkam. Der Biebertaler konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Van. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bei Glätte Kontrolle über LKW verloren

Ein 52-jähriger Mann aus Mücke befuhr am Montag (08.Februar) gegen 16 Uhr in einem LKW die Landstraße 3481 von Lich in Richtung Laubach. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn geriet der LKW-Fahrer auf die Bankette, verlor die Kontrolle über seinen LKW und geriet ins Schleudern. Der LKW prallte zunächst in den Graben, kam wieder auf die Fahrbahn und rutschte nach links von der Fahrbahn.

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.050 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Bremsvorgang nicht bemerkt

Ein 29-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes und ein 52-jähriger Mann aus Laubach in einem Porsche befuhren am Montag (08.Februar) gegen 10.50 Uhr die Landstraße 3481 von Lich in Richtung Laubach. Der 29-Jährige beabsichtigte an der Einmündung in Richtung Ettingshausen abzubiegen.

Offenbar bemerkte der Porsche-Fahrer den Bremsvorgang zu spät und kam auf winterglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Anhalten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.500 Euro entstand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und 6.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Montag (08.Februar) auf der Landstraße 3451.Ein 33-jähriger Mann aus Lahnau fuhr in einem VW gegen 11.00 Uhr von Heuchelheim in Richtung Dutenhofen. Vermutlich verlor der

VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte

von der Böschung ab.

Der 33-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Bei Glätte zu schnell unterwegs

5.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Sonntag (07.Februar) gegen 16.40 Uhr auf der Landstraße 3131. Ein 46-jähriger Mann aus Hungen fuhr in einem Renault von Trais-Horloff nach Bellersheim. Offenbar war der Hungener bei winterglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Renault überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 46-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Zusammenstoß mit Reh

Montagabend (08.Februar) gegen 19.25 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Gießen die Landstraße 3047 von Heuchelheim nach Frankenbach als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Reh.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

