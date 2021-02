Unfassbares Glück

Frankfurt/BAB5 (ots)-(mc) – Es hat Montagabend 08.02.2021 nicht viel gefehlt und ein betrunkener Fußgänger auf der A5 in Richtung Darmstadt wäre vermutlich nicht mehr am Leben. Der 23-jährige Mann aus der Republik Moldau, lief stark alkoholisiert gegen 22.30 Uhr auf der linken Fahrbahn der A5. Der von hinten nahende 39-Jährige Fahrer aus Wiesbaden, bemerkt wegen der Dunkelheit den Fußgänger erst spät.

Allerdings gerade noch rechtzeitig um auszuweichen, jedoch nicht ohne den Ellbogen des Mannes mit der linken Fahrzeugseite zu touchieren. Durch das zersplitternde Glas wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Fußgänger aus der Republik Moldau verletzte sich dabei am rechten Ellenbogen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht nur stark alkoholisiert war, sondern sich auch visumsfrei und damit illegal in der Bundesrepublik aufhält.

Der 23-Jährige wurde zwecks Blutentnahme und Einlieferung ins Gewahrsam zum Polizeipräsidium verbracht. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie dem Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten.

Kontrolle im Winter

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 08.02.2021 führte Beamte des 12. Polizeireviers auf der Hügelstraße eine Verkehrskontrolle durch, bei der unterschiedliche Verstöße festgestellt wurden. Besonders positiv fiel hingegen auf, dass ein Großteil der Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge vorbildlich auf die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst hatte.

Gleich zu Beginn musste jedoch ein Autofahrer sein Fahrzeug an der stationären Kontrollstelle abstellen. Aufgrund einer mangelhaften Winterbereifung untersagten die eingesetzten Polizeibeamten die Weiterfahrt. Mit einer Profiltiefe von nur 1 Millimeter, welche an manchen Stellen gar nicht mehr bestand, war aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht mehr an eine sichere Autofahrt zu denken. Die Beamten stellten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicher. Dass es auch anders gehen kann, bewiesen alle weiteren Verkehrsteilnehmer, bei denen es bis zum Ende der Kontrollmaßnahme erfreulicherweise keine Beanstandungen mehr hinsichtlich der Bereifung gab.

Im Laufe der Verkehrskontrolle gab es jedoch noch andere zu verzeichnende Verstöße. Für einen Autofahrer endete ebenfalls die Fahrt, als die Beamten ein zur Entstempelung ausgeschriebenes Kennzeichen an dessen Pkw feststellten. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fiel den aufmerksamen Beamten ein Kleinkind auf der Rückbank des Pkw auf, das nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Die sichere Weiterfahrt erfolgte schließlich mit einem anderen Fahrzeug der verständigten Familie.

Bei einem weiteren angehaltenen Pkw, der mit 4 jungen Personen besetzt war, stellten die Beamten zudem fest, dass keiner der Insassen eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, was jeweils ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung nach sich ziehen wird.

Eigentümer einer Spiegelreflexkamera gesucht

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Ermittler der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main suchen den Eigentümer einer Spiegelreflexkamera der Marke “Canon”, die am 30.Dezember 2020 bei einem 27-jährigen Mann sichergestellt wurde, der im Frankfurter Hauptbahnhof gemeinsam mit einem weiteren Komplizen nach einem Diebstahl festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung in der Wache der Bundespolizei konnten die Beamten die Spiegelreflexkamera finden. Da der Tatverdächtige nicht erklären konnte, wie er in den Besitz der Kamera gekommen ist und hierzu alle Angaben verweigerte, gehen die Ermittler davon aus, dass die Kamera in der Weihnachtszeit gestohlen wurde. Beide Täter befinden sich in Untersuchungshaft und verweigern weiterhin alle Angaben zur Herkunft der Kamera.

Zu den laufenden Ermittlungen bittet die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main um Hinweise zu der Kamera “EOS 1100 D” der Marke Canon. Unter der Telefonnummer 069/130 145- 1103 od. 1534 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) Am Montag 08.02.2021 gegen 21.05 Uhr wurde ein zunächst unbekannter Mann durch einen Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Ferdinand-Happ-Straße verschiedene Waren in seinen Rucksack bzw. in seine Jacke verstaute.

Nachdem er, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er von dem Sicherheitsmitarbeiter auf sein Tun angesprochen. Er beleidigte daraufhin den Mitarbeiter und versuchte, sich mittels Treten aus der Situation zu befreien, die schließlich mit seiner Festnahme durch die Polizei endete. Bei dem Festgenommenen, einem 35-jährigen Frankfurter, wurden Schokolade, zwei Bier- und eine Weinflasche gefunden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)-(fue) – Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montag 08.02.2021 gegen 19.20 Uhr, über die Balkontür in eine Wohnung in der Hermann-Küster-Straße einzudringen. Noch während sie dabei waren, die Balkontür aufzuhebeln, kehrten die Mieter der Wohnung zurück und die Täter flohen über die Grünanlage in Richtung des Bahnhofes Zeilsheim.

Beide Täter werden als 20-30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und von südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer dürfte etwa 180 cm groß, der andere etwa 170 cm groß sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

