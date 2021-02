Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eschwege

(ots) – Um 07:26 Uhr befuhr heute Morgen ein 26-Jähriger aus Düsseldorf mit einem Sprinter die Kirchstraße in Witzenhausen. Witterungsbedingt rutschte er mit dem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von 750 EUR entstand.

(ots) – Ein 29-Jähriger aus Bad Wünnenberg befuhr mit einem Lkw die Ludwigsteinstraße in Witzenhausen-Unterrieden in Richtung der B 27. Im Einmündungsbereich zur Straße “Am Sportplatz” blieb er mit dem Fahrzeug stecken und blockierte dadurch die komplette Fahrbahn. Nach einigen Stunden gelang es dem Fahrer heute Vormittag, um 10:20 Uhr, mit dem Lkw über den Gehweg wieder loszufahren. Dabei kollidierte der Lkw jedoch mit einem geparkten VW Passat. Sachschaden: ca. 500 EUR.

(ots) – Ein 20-Jähriger aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 14:54 Uhr, die Lessingstraße in Eschwege. Dabei kam er mit dem rechten Vorderrad seines Pkws in einen Schneehaufen und schleuderte daraufhin gegen eine Straßenlaterne. Der Sachschaden wird mit ca. 3.500 EUR angegeben.

(ots) – Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege befuhr gestern Nachmittag, um 17:08 Uhr, die Bartholomäusstraße in Eschwege. An der Einmündung zur Gartenstraße hielt der Fahrer an. Infolge des Schnees auf der Fahrbahn, rutschte der Pkw beim Anfahren gegen ein geparktes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Gegen Leitplanke geschleudert

Eschwege (ots) – Um 15:41 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Eisenach die B 27 zwischen Albungen und Kleinvach. In Höhe eines dortigen Parkplatzes geriet sie ausgangs einer Kurve auf der schneeglatten Fahrbahn mit dem Auto ins Schleudern und anschließend nach links von der Bundesstraße ab.

Dabei prallte der Pkw mehrmals gegen die Leitplanke, die auf ca. 15 Metern beschädigt wurde. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren ärztlichen Begutachtung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw rutscht gegen Pkw

(ots) – Um 17:15 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Unfall in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau, nachdem ein 42-jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw aufgrund der Schneeanhäufungen am Straßenrand ins Rutschen kam.

Dabei touchierte der Anhänger des Lkws den wartenden Pkw eines 60-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

