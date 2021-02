Verunfallter Traktor auf L542 sorgt für weiteren Unfall (siehe Foto)

Großfischlingen-Essingen (ots) – Auf der L542 kam gegen 17.30 Uhr bei spiegelglatter Fahrbahn ein Traktor samt Anhänger, auf welchem ein Bagger geladen war, von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde die komplette Straße blockiert. Bei Absicherung der Unfallstelle kam es zu einem weiteren Unfall.

Hierbei rutschte ein Verkehrsteilnehmer in den absichernden Streifenwagen.

Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

LKW übersehen

A65/AS LD-Süd (ots) – Gegen 10.50 Uhr am Montag 08.02.2021 fuhren zwei Autofahrerinnen bei der AS LD-Süd/Fahrtrichtung KA auf die A65 auf, während ein

54-Jahre alter LKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A65 befuhr. Beim Einfädeln übersah die vorausfahrende Autofahrerin den LKW, erschrak und bremste ihren PKW ab.

Auch die folgende 32-jährige Autofahrerin konnte zwar rechtzeitig abbremsen, wurde allerdings vom vorfahrtsberechtigten LKW erfasst und im Heckbereich beschädigt.

Sie erlitt durch den Zusammenstoß ein Hals-Wirbel-Schleuder-Trauma und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Sowohl am LKW als auch am Fahrzeug der 32-Jährigen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 12.000 Euro. Infolge der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die A 65 für 45 Minuten nur halbseitig befahrbar. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

Graffiti-Sprayer ermittelt

Annweiler (ots) – In der Zeit vom 01.02.2021 bis 04.02.21 wurden fast 50 öffentliche und private Objekte im Stadtgebiet Annweiler durch Graffiti beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Farbschmierereien erregten eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Durch mehrere Zeugenhinweise konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus der hiesigen Region. Es wurden eine Vielzahl von Beweismitteln sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Edesheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle an der Tank- und Rastanlage “Pfälzer Weinstraße (Ost)” musste gestern Abend (07.02.2021, 20.30 Uhr) ein 46 Jahre alter Fernfahrer in den Alkotest pusten, weil er eine Alkoholfahne hatte. Wegen dem Ergebnis in Höhe von 1,67 Promille wurden Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit sichergestellt. Erst am heutigen Vormittag konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Altdorf (ots) – Am Samstag 06.02.2021 gegen 21:41 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr der L540 in Altdorf. Zuvor war der Polizei bereits auf der B9, in Höhe der Anschlussstelle zur B272, ein Schlangenlinien fahrendes Auto gemeldet worden. Das gemeldete Auto konnte schließlich verunfallt am Kreisverkehr in Altdorf festgestellt werden.

Der 29-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist mit dem hohen Bordstein sowie mehreren Büschen und einem Baum auf der Verkehrsinsel kollidiert und kam inmitten auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der Fahrer war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mal mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Aufgrund seines Zustandes wurde der 29-Jährige im Anschluss einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 EUR.