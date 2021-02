Angerempelt und Mobiltelefon gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Diebespärchen stahl am Sonntag 07.02.2021 das Mobiltelefon einer 51-Jährigen auf offener Straße. Die Frau befand sich gegen 14 Uhr im Bereich der Hemshofstraße vor einer Bank, als sie von einem Mann und eine Frau angesprochen wurde, die nach Kleingeld fragten. Die 51-Jährige verweigerte die Bitte. Damit war jedoch das Pärchen nicht einverstanden. Die unbekannte Frau stieß gegen die Schulter der 51-Jährigen und es entbrannte eine Diskussion.

Zuhause bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Smartphones.

Die unbekannten Frau war zwischen 30 und 35 Jahre alt, trug ein schwarzes Kopftuch, eine schwarze Jacke und einen langen schwarzen Rock.

Der unbekannte Mann war ebenfalls zwischen 30 und 35 Jahren alt. Er trug eine schwarze Jacke und dunkelblaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 11.01.2021 bis 07.02.2021 in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage im Bereich des Teichgartenweges ein. Hierbei wurden die Schlösser durchschnitten und die Türen aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222.

Einbruch in unbewohntes Haus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 06.02.2021 bis 07.02.2021 in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Hardenburgstraße ein. Im Innern wurden mehrere Schränke durchwühlt. Der/die Täter entkam/en jedoch ohne Beute.

Es entstand lediglich nur Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Handwerker verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 06.02.2021, gegen 10:10 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Waltraudenstraße in Ludwigshafen vor dem Mehrfamilienhaus von einem ihr unbekannte dunkelhäutigen Mann angesprochen. Der Mann gab sich als Handwerker des Notfalldienstes aus. Weiter behauptete er, einen Wasserschaden bei der Bewohnerin beheben zu müssen.

Als die Bewohnerin hierauf ihre Wohnung aufsuchte, bemerkte sie, dass der ihr unbekannte Mann ebenfalls ihre Wohnung betreten hatte und sich umschaute. Da der Mann keinerlei Werkzeug mit sich führte, wurde die Bewohnerin skeptisch und verwies ihn aus ihrer Wohnung. Ein Schaden entstand hierdurch nicht. Der Mann sei dann über das Treppenhaus in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Zeugin beschrieb den Mann wie folgt:

ca. 25 Jahre alt, 1,80m groß, dunkle Hautfarbe, kurze Haare, schwarze Steppjacke, Jeans, weiße FFP2 Maske.

Seien Sie daher skeptisch und lassen Sie niemanden unüberlegt in Ihre Wohnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Sonntag 07.02.2021 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger PKW Fahrer aus Frankenthal mit seinem Mercedes Benz die Dürkheimer Straße in Ludwigshafen in Fahrtrichtung Oggersheim. Ihm entgegen kam ein 55-jähriger PKW Fahrer aus Frankenthal, welcher mit seinem Audi die Dürkheimer Straße in Richtung Maxdorf befuhr. An der Einmündung zur B9 in Richtung Frankenthal bog der Mercedes Fahrer links ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Audi Fahrer.

Es kam zum Verkehrsunfall bei dem jedoch niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet.

Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei-inspektion Ludwigshafen 2 unter der

Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.