Landau: Die Polizei-News

Zu schnell in die Kurve (siehe Foto)

B10/Landau (ots) – Am Montag 08.02.2021 gegen 15:28 Uhr, befuhr der 25-jährige BMW-Fahrer die B10 und wollte auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren. Im Kurvenbereich verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Am PKW BMW und der Leitplanke entstand Schaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Der PKW BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Dauer des Abschleppvorgangs musste die Auffahrt zur A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen kurzzeitig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf den BMW-Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen. Der Regelsatz beträgt hier 145 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots) – In der Nacht vom 05.02.2021 auf den 06.02.2021 beschmierten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände sowie die Sporthalle am ehemaligen Gelände der Landesgartenschau. Mit Spraydosen beschmierten die Täter unter anderem Mülleimer, mehrere Begrenzungssteine des Parkplatzes und mehrere Banner des dort ansässigen Sportvereins. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei ca. 1.000 Euro liegen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.