Brand in der Siebenpfeifferstraße

Frankenthal (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 06.02.2021, gegen 02:50 Uhr, in der Siebenpfeifferstraße ein Auto in Brand. Das Feuer griff außerdem auf die Fassade eines Einfamilienhauses über. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl einer Handtasche auf Supermarktparkplatz- Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 06.02.2021 gegen 17:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Kauflands in Frankenthal zu einem Handtaschendiebstahl. Die 18-Jährige Geschädigte hängte ihre braune Umhängetasche an einen Einkaufswagen und begab sich nach Beendigung ihrer Einkäufe zu ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Vermutlich gelang es den bislang unbekannten Tätern unbemerkt die Tasche vom Einkaufswagen abzuhängen und zu entwenden, als die junge Frau gerade damit beschäftigt war ihre Einkäufe in den Kofferraum zu laden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de. Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.