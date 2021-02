Zwei Kleinbagger im Fliederweg beschädigt (siehe Foto)

Speyer (ots) – Unbekannte Täter öffneten zwischen Freitagmittag 05.02.2021 bis Montagmorgen 08.02.2021 an zwei Kleinbaggern, die im Tatzeitraum auf einem Baustellengelände im Fliederweg standen, die Tankabdeckungen und befüllten die Tankstoffbehälter mit Sand. Kraftstoff wurde offensichtlich nicht entwendet. Durch das Befüllen der Tankbehälter mit Sand entstand jedoch ein Schaden von ca. 200 EUR.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Speyer über die Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt

Speyer (ots) – 07.02.2021, 23:35 Uhr – Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens leitet die Polizei am Sonntag gegen einen 19-jährigen BMW-Fahrer und einen 20-jährigen Range Rover-Fahrer ein. Die beiden Speyerer befanden sich mit ihren Fahrzeugen zunächst an der Ampelanlage Dudenhofer Straße Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge stark und der auf der Abbiegespur in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße stehende Range Rover überholte den BMW rechts.

Danach setzte sich die Fahrt der Fahrzeuge laut eines hinter diesen fahrenden Zeugen mit teilweise über 100 km/h über die Dudenhofer Straße, Schützenstraße, Gilgenstraße, Bahnhofstraße in die Wormser Landstraße fort. Hierbei erfolgte in mindestens einem Fall ein Überholen über die Gegenfahrbahn. Ein weiterer Überholversuch über die Gegenfahrbahn wurde wieder abgebrochen. Durch die Nachfahrt des Zeugen und dessen Angaben konnten die Fahrzeuge letztlich von der Polizei in der Waldseer Straße angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die mit dem Tatvorwurf des verbotenen Autorennens konfrontierten Fahrer als auch ihre Beifahrer wollten sich vor Ort nicht zur Sache äußern, bzw. bestritten die Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auf eine Sicherstellung der Führerscheine der Beschuldigten wurde zunächst verzichtet. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt wurde durch die Polizei veranlasst.

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit und Fahrrad

Speyer (ots) – Am Freitag 05.02.2021 führte die die Polizei Speyer Geschwindigkeitskontrollen in der Waldseer und Spaldinger Straße durch. Zudem wurde am Sonntag eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße zur Überwachung des Fahrradverkehrs eingerichtet.

Bei den zwischen 13:45 – 14:50 Uhr vorgenommenen Lasermessungen konnten in der Waldseer Straße keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die 23 ortsauswärts fahrenden, gemessenen Fahrzeugen hielten sich ausnahmslos an die zulässige Höchstgeschwindigkeitsvorgabe von 50 km/h.

Anders verhielt es sich bei der Kontrolle in der Waldseer Straße. Hier überschritten von 33 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 12 Fahrzeuge die zulässige Geschwindigkeit von maximal 50 km/h. Gegen die Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben den Geschwindigkeitsbeanstandungen kam es weiterhin zur Verwarnung eines Gurtverstoßes und der Ausstellung zweier Mängelberichte.

Die am Sonntag zwischen 08:15 – 08:45 Uhr durchgeführten Fahrradkontrollen waren auf die Überprüfung der Einhaltung der Benutzungspflicht des richtigen Radwegs gerichtet. Bei geringem Radfahreraufkommen konnten bei insgesamt 6 kontrollierten Radfahrern ein Verstoß gegen die Radwegbenutzungspflicht festgestellt und diese verwarnt werden.

Erneute Telefon- und E-Mail-Betrüge

Speyer (ots) – Am Freitag 05.02.2021 und Sonntag 07.02.2021 kam es erneut zu Betrugsanzeigen bei der Polizei Speyer. Bereits im Dezember erhielt eine 60-jährige Frau aus Speyer einen Anruf, in welchem ihr zur Teilnahme an einem Gewinnspiel gratuliert und mitgeteilt wurde, dass sie hierdurch in den nächsten Tagen einen Betrag in Höhe von 59EUR entrichten müsse. Die Angerufenen widersprach einer Gewinnspielteilnahme, stellte jedoch am 04.01 fest, dass der Betrag nun von ihrem Konto abgebucht war. Der Betrag konnte durch das Bankinstitut der Geschädigten zurückgebucht werden, sodass ihr derzeit kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Eine Anzeige im Zusammenhang mit neuen Betrugsphänomen erstattete ein 59-jähriger Speyerer. Dieser wurden in den zurückliegenden Tagen von mehreren Mobilfunknummern angeschrieben und gefragt, wieso er SMS an diese versenden würde, in welchen von einer Paketlieferung die Rede sei. Der 59-Jährige selbst hatte niemanden diesbezüglich angeschrieben. Allerdings wurde ihm zuvor selbst eine solche SMS mit einem zu öffnenden LINK zugestellt. Durch das Öffnen des LINKS dürfte sich auf seinem Mobiltelefon eine Schadsoftware installiert haben, welche für die unbemerkte Versendung gleichlautender SMS verantwortlich ist. Ob hierdurch ein finanzieller Schaden eingetreten ist, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei dem dargestellten Fall um eine neue, bundesweite Betrugsmasche handeln dürfte. Der Ablauf ist dabei immer derselbe: Die Geschädigten erhalten von einer Mobilnummer eine SMS mit dem Text: „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. Dann folgt ein LINK mit der Endung “duckdns org”. Durch das Anklicken des LINKS erfolgt dann die unbemerkte Installation einer Schadsoftware, die dafür sorgt, dass von dem betroffenen Mobiltelefon gleichlautende SMS an weitere Mobilfunknummern versendet werden. Reagieren sie auf solche SMS in keinem Fall und klicken sie niemals den beigefügten LINK an. Kontaktieren Sie umgehend ihren Mobilfunkanbieter und die Polizei und erstatten Anzeige.

Fahrraddiebstahl- Suche nach Eigentümer

Speyer, Nußbaumweg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 07.02.2021 gegen 02:30 Uhr nahmen die Beamten in einem Wohngebiet in Speyer-Nord eine männliche Person auf einem Fahrrad wahr, welche unmittelbar nach Erblicken der Beamten flüchtete. Im Rahmen der Verfolgung stießen die Beamten auf einen Zeugen, der die Person ebenso wahrgenommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Person zwei Fahrräder bei sich.

Der Zeuge konnte beobachten, dass die Person im Rahmen des sich Verbergens vor der Polizei ein Fahrrad zurückließ und mit dem zweiten Fahrrad in Richtung Waldseer Straße flüchtete. Der Zeuge beschrieb den Mann lediglich als dunkel gekleideten, jugendlichen Mann, der eine Basecap trug. Das zurückgelassene Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die im Bereich des Birkenweg/Nußbaumweg/Waldseer Straße Feststellungen hinsichtlich des jungen Mannes treffen konnten. Weiterhin wird nach dem Eigentümer des sichergestellten Fahrrades gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Mögliches Falschgeld

Speyer (ots) – 06.02.2021, 15:47 Uhr – Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Speyer entdeckte im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung von Banknoten einen möglicherweise gefälschten 20 Euro Geldschein. Die Kundin welche mit der Banknote bezahlen wollte teilte hierzu mit, dass sie die Banknote bei einem vor Tagen durchgeführten Bezahlvorgang erhalten habe. Durch die alarmierten Beamten wurde der verdächtige Geldschein sichergestellt. Er wird nunmehr einer Prüfung auf Echtheit unterzogen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Prüfen Sie nach Erhalt von Geldscheinen diese auf ihre Echtheit

Geben Sie verdächtige Banknoten oder Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

Übergeben Sie verdächtige Banknoten oder Falschgeld der Polizei.

Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld/der verdächtige Geldschein sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Die Deutsche Bundesbank informiert auf ihrer Homepage über die Sicherheitsmerkmale von Euro-Banknoten.

Unbekannte Täter entwenden Bargeld aus Fahrzeugen

Speyer/Otterstadt (ots) – 02.01.-03.01.2021- In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.01.- 03.01.2021) schlugen unbekannte Täter an drei parkenden Fahrzeugen eine Scheibe ein und entwendeten im Anschluss Bargeld aus dem Fahrzeuginnenraum. Aus dem im Birkenweg parkenden Golf fehlten 30 EUR, aus dem in der Nemeterstraße in Otterstadt abgestellten Mercedes wurden 80 EUR erbeutet. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen VW Golf, einer Mercedes E-Klasse und einem Peugeot 308.

An einem zur Tatzeit im Bussardweg geparkten Peugeot wurde nach Einschlagen eines Seitenfensters lediglich die Mittelkonsole erfolglos nach Diebesgut durchwühlt. Im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug teilte ein Anwohner mit, dass ihm am Samstag zwischen 20-20:30 Uhr fünf Jugendliche Personen europäischen Aussehens aufgefallen sind, die sich im Bereich des beschädigten Peugeot aufgehalten haben und zwei Fahrräder mit sich führten.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können oder denen weitere verdächtige Personen an den benannten Örtlichkeiten aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.