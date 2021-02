Östringen – Einbrecher haben es auf Zigaretten abgesehen

Karlsruhe – Ungefähr 120 Schachteln Zigaretten haben Unbekannte am Montag

bei einem Einbruch in eine Postfiliale in der Östringer Hauptstraße erbeutet.

Gegen 00:50 Uhr gelangten die Diebe über eine Seitentür gewaltsam in den

Anlieferungsbereich der Filiale. Anschließend beschädigten sie die zum

Filialraum führende Metalltür und gelangten so in den Kundenbereich. Dort nahmen

die Eindringlinge die aufgefundenen Zigarettenschachteln an sich und verschwand

über den gleichen Weg wieder nach draußen.

Zeugen die hierzu verdächtigen Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich

beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 802610 zu melden.

Bruchsal – Polizei schreitet wegen Party auf Schulhof ein

Bruchsal – Mindestens 20 Personen hatten sich am Samstagabend auf einem

Schulhof in Bruchsal zu einer gemeinsamen Feier verabredet. Als die Polizei

eintraf, flüchteten die Betroffenen. Aufgrund weiter ankommender Fahrzeuge auf

einem angrenzenden Parkplatz musste die Polizei mehrere Platzverweise erteilen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verabredeten sich die Personen über die Plattform

eines Sozialen Mediums zur Feier. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit stellten

die Polizeibeamten zirka 20 Anwesende fest, die sofort flüchteten. Einige

konnten gestellt werden. Unter anderem hatten sie Flaschen mit Wodka und Säften

mitgeführt. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes

gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Da in der Folge mehrere Fahrzeuge auf den Parkplatz am Schulhof einfuhren,

mussten Polizeibeamte weitere Platzverweise erteilen.

Ettlingen – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Ein 56-jähriger Radfahrer wurde am Freitag, gegen 18.15 Uhr,

bei einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Ettlingen schwer verletzt.

Der Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der

Goethestraße. Dort parkte, auf dem Schutzstreifen, ein offenbar unbeleuchteter

Bus. Der 56-Jährige prallte nach Spurenlage mit dem Kopf und dem Fahrradlenker

gegen den abgestellten Bus und verletzte sich, obwohl er einen Helm getragen

hatte, schwer. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Bad Schönborn – technischer Defekt setzt Lkw-Anhänger in Brand

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der

Hinterachse eines Lkw-Anhängers geriet dieser am frühen Montagmorgen in Brand.

Der 60-jährige Lkw-Fahrer war kurz vor 04:45 Uhr mit seinem Gespannt auf der Dr.

Alfred-Weckesser-Straße in Langenbrücken unterwegs, als er bemerkte, dass die

hintere Achse des Anhängers zu brennen begann. Geistesgegenwärtig hängte der

Fahre seinen Hänger von der Zugmaschine ab. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr

Bad Schönborn, die mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort

waren, hatten das Feuer rasch unter Kontrolle und gelöscht. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden.

Karlsruhe – Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Karlsruhe – Bislang unbekannte sind im Zeitraum von Donnerstag 17 Uhr bis

Samstag 10 Uhr in ein leerstehendes Wohnhaus im Stadtteil Rüppurr eingedrungen.

Dabei richteten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe über die Terrassentür

gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Als sie bemerkten, dass das Haus in der

Ortenaustraße zum aktuellen Zeitpunkt leer steht, verließen sie es wieder.

Das Polizeirevier Karlsruhe- Südweststadt bittet Zeugen, die im besagten

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0721 6663411 zu melden.

Stutensee – Polizei beendet Familienfeier mit 49 Personen

Stutensee – Nach einem Hinweis beendeten Polizeibeamte am Freitagabend

eine Familienfeier in Blankenloch. Insgesamt trafen die Polizisten 49 Personen

an, die aus etlichen verschiedenen Haushalten, zum Teil auch überregional kamen.

Die Information zur Feier gelangte anonym über die sozialen Medien zur Polizei.

Bei der Überprüfung des Anwesens gegen 22.10 Uhr hielten sich Menschen dicht

gedrängt in einer Gartenlaube und in verschiedenen Zimmern auf, teilweise wurde

gemeinsam getanzt. Mindestabstände wurden dabei nicht eingehalten, auch wurden

keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen.

Die Räumlichkeiten waren mit Geburtstagsutensilien geschmückt. Mehrere Anwesende

waren stark alkoholisiert. In Gesprächen mit den Polizeikräften wurde unter

anderem die aktuelle Infektionslage geleugnet oder die Feier zur

Informationsveranstaltung zum Schutz vor Betrugsdelikten erklärt. Ein Gast wurde

aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Unter den Feiernden

befanden sich zehn Kinder im Alter von unter 14 Jahren.

Die Polizei beendete schließlich die Party und erteilte Platzverweise. Insgesamt

wurden 41 Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht.

Philippsburg – 61-Jähriger bei Reitunfall schwer verletzt

Philippsburg – Bei einem Reitunfall ist am Samstag gegen 12.30 Uhr

zwischen Huttenheim und Rheinsheim an der Kreisstraße 3534 ein 61 Jahre alter

Reiter schwer verletzt worden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen unter

Einsatz eines Rettungshubschraubers in eine Klinik.

Nach ersten Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg war der Mann

gemeinsam mit zwei weiteren Reiterinnen entlang eines dortigen Radweges

unterwegs. Dabei seien alle drei Pferde aus unklaren Gründen nervös geworden und

in der Folge „durchgegangen“. Der 61-Jährige verlor dabei offenbar die Kontrolle

über sein Pferd, stürzte auf den Asphalt und erlitt dabei schwere

Kopfverletzungen. Eine der Reiterinnen stürzte zwar auch, blieb aber wohl

unverletzt. Zwei freilaufende Pferde konnten anschließend schnell wieder

eingefangen werden.

Für die Rettungsmaßnahmen waren zwei Rettungswagenbesatzungen aus Rheinsheim und

Bruchsal sowie die Hubschrauberbesatzung mit einer Notärztin im Einsatz.

Forst – Mit Fahrrad betrunken Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Karlsruhe – Mit fast 1,7 Promille war ein Fahrradfahrer am Samstagabend

auf dem Burgweg in Forst unterwegs und ging, nachdem er einen geparkten Pkw

beschädigt hatte zu Fuß flüchtig.

Kurz nach 18 Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem Rad auf dem Burgweg in Richtung

Ortsmitte. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung verlor er die

Kontrolle über sein Gefährt und beschädigte dabei einem am Fahrbahnrand

geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Waldhornweg.

Durch einen Zeugen konnte der Flüchtige fotografiert werden. Durch die gute

Beschreibung des Zeugen konnte der 55-Jährige in der Hardstraße festgestellt

werden. Dabei stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von nahezu 1,7

Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber der eingesetzten

Streife musste er für den Transport zum Polizeirevier geschlossen werden.

In den Räumlichkeiten des Polizeireviers Bruchsal wurde ihm dann erst einmal

eine Blutprobe abgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er

das Revier zu Fuß verlassen.

Karlsruhe – 5.000 Sachschaden bei Küchenbrand

Karlsruhe-Südweststadt – Bei einem Küchenbrand am Freitag gegen 21.35 Uhr

in der Klauprechtstraße ist ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden. Die 52

Jahre alte Wohnungsinhaberin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

vorsorglich in eine Klinik. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte das Feuer rasch

löschen. Möglicherweise hatte die Frau vergessen, ihren Herd auszuschalten.

Alkoholisierter Pkw-Führer verursacht Unfall

Karlsruhe Innenstadt – Ein 33jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr gegen

23.30 Uhr mit annährend zwei Promille die Willy-Brandt-Allee stadteinwärts, als

er vermutlich aufgrund der Trunkenheit von der Fahrbahn abkam und derart ins

Heck eines geparkten VW Crafter fuhr, dass es den Geparkten um 90° drehte und

dieser quer zur Fahrbahn stehen blieb. Der Verursacher verletzte sich bei dem

Unfall an Armen und Händen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort

wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein einbehalten. Beide

Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da auch

Betriebsstoffe ausgelaufen waren, durfte auch noch die Feuerwehr anrücken.

Zeugenaufruf – Unfallflucht mit mehreren geschädigten Fahrzeugen in Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe – Am Freitag, den 05.02.2021, gegen 20.00 Uhr verursachte der

Fahrer eines Porsche in Karlsruhe-Neureut in der Alten Friedrich Straße mehrere

Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Das verursachende Fahrzeug konnte in

unmittelbarer Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. An dem Porsche

entstand ein Schaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Bis jetzt wurden sieben

beschädigte Fahrzeuge festgestellt, an denen ein Schaden von ca. 45.500 EUR

entstand. Da noch nicht geklärt ist, wer zum Unfallzeitpunkt den Porsche fuhr,

werden Zeugen gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721

944840 zu melden.

Karlsruhe – Auseinandersetzung in Aufenthaltsraum

Karlsruhe – Mit einer Metallstange soll am Freitag gegen 21.45 Uhr in

einem Aufenthaltsraum eines Wohnhauses in der Gablonzer Straße ein 57-Jähriger

von Mehreren geschlagen worden sein. Der Mann verständigte selbst die Polizei,

nachdem er insbesondere mit einem 31-jährigen Bekannten in Streit geraten war.

Beide Beteiligte waren allerdings alkoholisiert und gaben unterschiedliche

Versionen zum Hergang an. Die anderen mutmaßlich beteiligten Personen hatten

sich offenbar bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Während den Abklärungen beleidigte der aggressiv gestimmte 57-Jährige die

Beamten und musste unter Fesselung in Gewahrsam genommen werden, nachdem er im

Beisein der Polizisten seinem Kontrahenten noch gegen den Kopf geschlagen hatte.

Insgesamt kam es bei den Ereignissen allerdings zu keinen schweren Verletzungen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ermittelt nun, unter anderem wegen gefährlicher

Körperverletzung.

Bruchsal – Ohne Führerschein Unfall verursacht

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von rund 8.500

Euro entstand, kam es am Freitagabend in der Eisenbahnstraße in Bruchsal.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 27 Jahre alte Unfallverursacher, gegen

18:30 Uhr, mit seinem Seat rückwärts und kollidierte dabei mit einem Audi,

welcher zu diesem Zeitpunkt gerade rückwärts ausparkte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige

nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren wies der

Seat gravierende Mängel, insbesondere aufgrund seiner nicht genehmigten

Rad-/Reifenkombination auf, weshalb der Pkw noch vor Ort stillgelegt wurde.

Auch der Fahrzeughalter muss sich wegen ermächtigen zum Fahren ohne

Fahrerlaubnis sowie Erlöschen der Betriebserlaubnis verantworten.

Karlsruhe – Lkw-Anhänger gestohlen

Karlsruhe – Einen Lkw-Anhänger stahlen Unbekannte in der Nacht vom 04. auf

05. Februar in Karlsruhe. Der Anhänger war abgekoppelt hinter dem Lkw auf

Stellplätzen entlang der Fahrbahn der Willy-Brand-Allee, in Höhe der Hausnummer

3 abgestellt. Nach den bisherigen Feststellungen dürften die Diebe das

pneumatische Bremssystem des Anhängers mittels mobilem Kompressor geöffnet

haben. Anschließend wurde der rollfähige Anhänger auf die Fahrbahn gezogen und

an ein Zugfahrzeug angekoppelt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – Treffen in Lokal trotz Verbot

Karlsruhe – In einem wegen Umbaumaßnahmen wohl geschlossenen Lokal in

Graben-Neudorf wurden am Freitagnacht, gegen 0 Uhr, vier Personen beim Karten

spielen angetroffen.

Mitarbeiter der Gemeinde Graben-Neudorf waren bereits darauf aufmerksam gemacht

worden, dass sich wohl zu nächtlicher Stunde in einem Lokal in der

Pestalozzistraße in Graben öfter Personen aus unterschiedlichen Haushalten

einfinden, um sich entgegen der derzeit geltenden Regeln zu treffen. Bei einer

Überprüfung durch Polizeibeamte, wurden wohl insgesamt vier Personen

angetroffen, die dort Karten spielten. Einem der Anwesenden war offenbar

bekannt, dass die Gaststätte derzeit renoviert wird, und deshalb eine

Eingangstür nicht verschlossen ist. Dies nutzte man scheinbar zu dem Treffen im

Freundeskreis entgegen der derzeit geltenden Regeln.

Alle Anwesenden mussten die Gaststätte verlassen und die Regelverstöße werden

konsequent geahndet.

Bruchsal – Geschädigte und Zeuge nach sexueller Belästigung am Bahnhof gesucht

Bruchsal – Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht nach einer sexuellen

Belästigung am Sonntag gegen 18.00 Uhr am Busbahnhof Bruchsal noch eine

Geschädigte Frau sowie einen Zeugen. In diesem Zusammenhang konnte das

Polizeirevier Bruchsal einen 29 Jahre alten, aus Ghana stammenden

Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Kurz vor 18.00 Uhr habe der 29-Jährige einer noch gesuchten, etwa 60 Jahre alten

Frau mit der Hand gegen das Gesäß geschlagen. Ferner soll er die Geschädigte im

Anschluss weiter bedrängt haben.

Zwei weibliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren kamen zu Hilfe und

verständigten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bruchsal konnten den unter

Alkohol und Drogen stehenden Beschuldigten schließlich an Ort und Stelle

vorläufig festnehmen. Er musste anschließend aufgrund gesundheitlicher Probleme

in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Kriminalbeamten aus Bruchsal bitten

die geschädigte Frau, die bereits vor Eintreffen der Polizei sehr wahrscheinlich

mit einem Bus weiterfuhr, sich zu melden.

Sie wird mit geschätzten 150 cm eher klein beschrieben, mit kurzem Haar und

Brille. Bekleidet war sie mit einer pinkfarbenen Regenjacke und hielt eine

Zeitung in der Hand.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren, nicht identifizierten Zeugen von

orientalischer Erscheinung, ungefähr 50 Jahre alt mit kurzem schwarzem Bart, der

einen langen Mantel trug und nur schlechtes Deutsch sprach. Er fuhr in einem

grünen Mercedes weg.

Die beschriebenen Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Ansammlung von 40 – 50 Personen löste größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe – Einen größeren Polizeieinsatz löste eine Ansammlung von

mehreren Personen in der Karlsruher Südstadt am Sonntagnachmittag aus. Gegen

14.40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Bolzplatz im Grünstreifen

zwischen Wilhelmstraße und Marienstraße rund 20 Personen Fußball spielen würden.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass 10 Personen aktiv Fußball spielten.

Ungefähr 15 Personen hielten sich auf dortigen Sitzgelegenheiten auf und weitere

20 Personen verfolgten das Fußballspiel am Rand des Bolzplatzes. Ein

Mund-Nasen-Schutz wurde von keiner der Personen getragen und die geforderten

Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Gegenüber dem polizeilichen

Einschreiten zeigten sich die Männer sehr uneinsichtig und verbal aggressiv.

Ausgesprochene Platzverweise wurden provokativ nicht befolgt. Ein 33-Jähriger,

der aggressiv auf die Beamten zuging und diese anschrie wurde vorläufig

festgenommen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter

leicht verletzt wurde. Bei der Ingewahrsamnahme eines 35-Jährigen wurden die

Beamten von mehreren Personen massiv bedrängt. Erst mit Unterstützung weiterer

Streifen und der Diensthundeführerstaffel wurden die Platzverweise widerwillig

befolgt. Erschwert wurden die polizeilichen Maßnahmen durch die Solidarisierung

unbeteiligte Passanten mit der Gruppe. Insgesamt waren 13

Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden beim

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt geführt.

Karlsruhe – Unfall verursacht und davongefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am

Freitagmorgen auf der Kaiserallee einen Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin

leicht verletzt wurde und fuhr anschließend davon. Die 25-Jährige fuhr gegen

08.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Kaiserallee in Richtung

Mühlburger Tor. Kurz vor der Einmündung zur Scheffelstraße wurde sie durch den

Fahrer eines dunkelblauen Pkw überholt, der anschließend unmittelbar vor der

Radfahrerin nach rechts in die Scheffelstraße abbog. Die 25-Jährige konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen und pralle gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw.

Hierbei verletzte sie sich leicht. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich

unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Verkehrsunfalls, oder Personen die Hinweise auf den Pkw-Fahrer geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon

0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt

Karlsruhe – Bei Kontrollen der Bundespolizei stellten die Beamten am

Wochenende in Karlsruhe drei Personen fest, die nun wegen waffenrechtlicher

Verstöße beanzeigt werden.

Den Anfang machte am Freitagnachmittag ein 34-jähriger Mann. Die Beamten

stellten bei einer Kontrolle in der Karlsruher Innenstadt einen Schlagring in

seiner Umhängetasche fest. Er zeigte sich einsichtig und gab an, den Gegenstand

lediglich zu Verteidigungszwecken mit sich zu führen. Nichtsdestotrotz ist der

Schlagring ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand und wurde daher

eingezogen.

Am Samstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten einen 20-Jährigen im

Karlsruher Hauptbahnhof. Bereits auf Nachfrage händigte der Mann den Beamten ein

Springmesser aus, welches er griffbereit in der Hosentasche mitführte. Das

Messer wurde ebenfalls eingezogen.

Sonntagnachmittag befand sich eine Streife der Bundespolizei im ICE zwischen

Karlsruhe und Mannheim. Bei der Kontrolle eines 33-jährigen Mannes kurz nach

Abfahrt des Zuges gab dieser auf Nachfrage an, eine Schusswaffe im Rucksack mit

sich zu führen. Wie die Überprüfung ergab, handelte es sich um eine CO2-Waffe,

welche nur in Verbindung mit einer Waffenbesitzkarte in der Öffentlichkeit

geführt werden darf. Einen entsprechenden Nachweis konnte der Mann nicht

vorlegen. Nach der Einziehung von Waffe und Munition, konnte der 33-Jährige

seinen Weg fortsetzen.

Gegen alle drei Betroffenen wird die Einleitung eines Verfahrens durch die

zuständige Ahndungsbehörde geprüft.