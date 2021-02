Mannheim-Waldhof/Käfertal: Verkehrsunfall mit Verletzten – Pkw kollidiert mit Straßenbahn – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Waldhof/Käfertal: – Am Montagnachmittag gegen 16:20 kam es im

Kreuzungsbereich Waldstraße / Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 4. Eine Person wurde nach derzeitigem

Kenntnisstand leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die

Waldstraße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Straßenbahnverkehr ist

unterbrochen. Über die Unfallursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Mannheim/Luzenberg: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – 5 Personen teilweise schwer verletzt

Mannheim – Am Sonntagabend kam es im Stadtteil Luzenberg zu einem schweren

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Luzenbergstraße. Ersten Ermittlungen

zurfolge befuhr ein Mercedes die Luzenbergstaße stadteinwärts und kollidierte

mit einem Audi, der von der Eisenstraße kommend auf die Luzenbergstraße in

Fahrrichtung Waldhof einfuhr. Infolge der Kollision wurden insgesamt 5 Personen

zum Teil schwer verletzt. Darunter befanden sich auf drei Kinder. Die Verletzten

wurde zur medizinischen Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Da

der Unfallhergang derzeit noch unklar ist wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen und den verstechnischen

Einrichtungen werden mit mehreren zehntausend Euro geschätzt. Die Luzenbergstaße

in Fahrtrichtung Innenstadt ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehrsdienst

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim/Neckarau: Ohne Führerschein Verkehrsunfall mit gestohlenem Motorroller verursacht – Beifahrer schwer verletzt

Mannheim – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurde im

Mannheimer Stadtteil Neckarau der Beifahrer eines Motorrollers schwer, aber

nicht lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr eine

70-jährige Dame gegen 18.20 Uhr mit einem Pkw Toyota die Rhenaniastraße und

bremste aus noch unklarer Ursache ihren Pkw stark ab. Der hinter dem Toyota

befindliche 26-jährige Fahrer eines Motorrollers Yamaha erkannte die Situation

offensichtlich nicht rechtzeitig und fuhr den Toyota auf. Bei der Kollision zog

sich der 35-jährige Beifahrer auf dem Roller schwere Verletzungen zu und wurde

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der

Rollerfahrer selbst blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich

heraus, dass die Toyota-Fahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränk stand,

der Rollerfahrer keinen Führerschein hatte und der Roller gestohlen gemeldet

war. Während die Pkw-Fahrerin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein

abgeben musste, war der 26-Jährige nur den gestohlenen Roller wieder los; einen

Führerschein hatte er ja nicht. An dem Pkw Toyota entstand ein Sachschaden in

Höhe von 1000EUR, am Roller von 500EUR.

Mannheim/Neckarau: Bei VW Scheibe eingeschlagen und Parfum entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen, in der Zeit von Freitag

den 05.02.2021 bis Samstag den 06.02.2021, zwischen 23.00 und 13.00 Uhr, die

Seitenscheibe eines in der Casterfeldstraße geparkten VW ein. Aus dem

Fahrzeuginneren entwendeten der oder die Unbekannten ein Parfum im Wert von ca.

100,- Euro. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugen und/oder

Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/833970, aufzunehmen.

Mannheim/Lindenhof: Betrunkener Radfahrer missachtet nächtliche Ausgangsbeschränkung

Mannheim – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Neckarau in der Meerfeldstraße einen 24-jährigen

Radfahrer, der ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Im Verlauf

der Kontrolle konnten die Beamten bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch

feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte eine

Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille zu Tage. Einen triftigen Grund für

seinen nächtlichen Ausflug konnte der 24-Jährige den Beamten zudem nicht nennen.

Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der

Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen die Coronaverordnung verantworten.

Mannheim-Neckarau: Vermeintlicher Brand entpuppt sich als angebranntes Essen – vier Personen verletzt

Mannheim/ Neckarau – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am

Samstagabend gegen 23:00 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Casterfeldstraße

gerufen. Nach ersten Ermittlungen, hatte der 36-jährige Bewohner, einer Wohnung

im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses, Fett in einer Pfanne erhitzt und war

kurz darauf eingeschlafen. Das Fett entzündete sich, wodurch die Wohnung, sowie

das Treppenhaus stark verraucht wurden. Vier Personen klagten über

Atembeschwerden und wurden vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst

versorgt. Eine Person wurde, zur Beobachtung, mit Verdacht auf

Rauchgasintoxikation, in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Gebäude

selbst oder der Einrichtung, entstand kein Schaden. Das Mehrfamilienhaus konnte,

nach Lüftung durch die Feuerwehr, wieder betreten werden.

Mannheim: Demonstration gegen Corona-Maßnahmen aufgelöst – Polizeipräsidium Mannheim mit starken Kräften im Einsatz

Mannheim – Das Polizeipräsidium Mannheim war am Samstagnachmittag

anlässlich einer Versammlung auf dem Friedensplatz im Großeinsatz. Eine

Demonstration, welche um 15 Uhr als Autokorso stattfinden sollte, war nicht

angemeldet und wurde mit Verfügung der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim

aufgelöst.

Bereits vor 14 Uhr reisten erste Teilnehmer aus der Region mit ihren Fahrzeugen

an, um gemeinsam gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. In der

Spitze, gegen 15 Uhr, waren 600 Fahrzeuge besetzt mit bis zu 1.200 Personen auf

dem Parkplatzareal festzustellen.

Das Polizeipräsidium Mannheim zog bereits zu Beginn der Ansammlung eine Großzahl

an Einsatzkräften zusammen und forderte alle Personen auf, den Friedensplatz zu

verlassen. Der Großteil der Anwesenden kam der Aufforderung nur zögerlich nach,

verließ jedoch schließlich die Örtlichkeit, sodass der Parkplatz gegen 16.20 Uhr

wieder frei war.

In der Folge bildeten sich vereinzelt kleinere Autokorsos im Stadtgebiet, die

umgehend unterbunden werden konnten. Identitätsfeststellungen erfolgten und

Platzverweise wurden ausgesprochen.

Festgestellte Verstöße gegen das Versammlungsrecht, die geltenden

Corona-Vorschriften oder wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autokorso,

werden konsequent zur Anzeige gebracht.

Mannheim-Lutzenberg: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – Kind tödlich verletzt

Mannheim – Wie bereits berichtet, ereignete sich im Einmündungsbereich

Luzenbergstraße/Eisenstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein

8-jähriges Kind am späten Sonntagabend im Krankenhaus den Verletzungen erlag.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung

(Wer hatte Rot?), werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111

beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim – Im Zeitraum von Samstag, gegen 18:00 Uhr, bis Sonntag, gegen

14:40 Uhr, kam es in der Kobellstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang

unbekannter Autofahrer verursachte an einem geparkten Mercedes einen Schaden von

mehreren Tausend Euro und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Rheinau: 25-jähriger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Rheinau – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil

Rheinau wurde ein 25-jähriger Mann schwer verletzt. Eine 70-jährige Frau war

gegen 18.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der Rhenaniastraße stadtauswärts unterwegs.

Kurz vor der Einmündung zur Düsseldorfer Straße bremste sie ihr Fahrzeug aus

bislang unbekannten Gründen stark ab. Der nachfolgende 26-jährige Rollerfahrer

fuhr daraufhin auf den Toyota auf. Hierbei zog sich dessen 25-jähriger Sozius

schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten im Atem der 70-Jährigen

Alkoholgeruch fest. Einen Alkoholtest konnte die Dame jedoch nicht durchführen.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Im Zuge weiterer Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer

nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Roller

wegen Diebstahls ausgeschrieben. Der Roller wurde daraufhin sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des

Diebstahls ermittelt.

