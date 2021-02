Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren? Zeugen gesucht!

Schriesheim – Am Samstag gegen 19:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers

Weinheim in die Kobellstraße zu einem Familienstreit gerufen. Ein 33-jähriger

Mann soll betrunken und ohne Führerschein mit dem Ford seines Bruders gefahren

sein, was ursächlich für den Streit war. Ein bislang unbekannter Zeuge hat den

33-Jährigen aufgegriffen, ihm den Schlüssel abgenommen und zu dessen Angehörigen

gefahren. Die alarmierten Beamte nahmen den Betrunkenen zu einer Blutentnahme

mit auf das Revier. Im Anschluss durfte er wieder gehen. Der Unbekannte, sowie

weitere Zeugen, die den Betrunkenen am Steuer beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Wiesloch, Heddesheim, Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Wahlplakaten – Zeugen gesucht

Wiesloch, Heddesheim, Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von

Freitag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 0.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere

Unbekannte m Rhein-Neckar-Kreis anlässlich der Landtagswahl öffentlich

angebrachte Wahlplakate verschiedener Parteien. In mehreren Fällen wurden die

Plakate abgerissen, in einem Fall wurde ein Plakat mit einem unflätigen Wort

beschmiert. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst. Tel.: 0621/174-4444 in

Verbindung zu setzen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 19:30 Uhr in der Leutershäuser Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte beim Ausparken den geparkten VW eines 35-Jährigen und flüchtete

anschließend in Richtung Zentgrafenstraße. Der Sachschaden beträgt rund

2.500EUR.

Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse

handelt. Das Auto müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201 10030, zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und geparkte Autos beschädigt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 17:40 Uhr in der Schwetzinger Straße. Eine 23-Jährige Frau war mit ihrem

Kia stadtauswärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts

von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten BMW kollidierte, welcher durch

den Aufprall auf einen weiteren Kia geschoben wurde. Die junge Frau verletzte

sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beträgt rund 8.500EUR.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

zwischen 13 Uhr und 15 Uhr in der Heidelberger Straße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 9 geparkten Mercedes und

fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer

06202-2880, zu melden.

Eschelbronn: Einbruch in Lagerhalle eines Möbelhauses; Zeugen gesucht

Eschelbronn – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang

unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Möbelhauses in der Straße

„Wingertsberg“ ein.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sich die Täter nach Mitternacht

mit mehreren Fahrzeugen auf das Firmengelände begeben und von dort, auch aus

Firmenfahrzeugen heraus, Werkzeuge im Gesamtwert von über 20.000.- Euro

entwendet. Darüber hinaus entwendeten sie auch einen Firmen-Kastenwagen der

Marke Mercedes, Typ Vito, der einen Wert von mehreren tausend Euro hat.

Zeugen, die Hinweise zum Einbrach geben können, denen aber auch verdächtige

Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, möglicherweise auch bereits in den

vorangegangenen Tagen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt,

Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der B 39 abgekommen und über Böschung hinunter gegen Baumstämme geprallt – auf der Felge von der Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Autofahrer kam am Samstag gegen 16 Uhr

bei der Fahrt auf der B 39 von Schwetzingen nach Hockenheim mit seinem BMW in

Höhe der Nordanbindung nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr er eine

Böschung hinunter und prallte mit der Hinterachse gegen auf dem dortigen

Forstweg gelagerte Baumstämme. Trotz plattem Hinterreifen flüchtete der

Unfallverursacher auf der Felge von der Unfallstelle bis zum ca. elf Kilometern

entfernten Wohnort nach Neulußheim. Den Spuren folgend, konnte die Polizei dort

den Halter feststellen. Bei seiner Befragung bestritt er, das Auto gefahren zu

haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille, den

36-Jährigen wurden im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. An dem BMW entstand

Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die das Fahrzeug bemerkt haben und

insbesondere Hinweisen zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter

Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Edingen-Neckarhausen: Kaminbrand eines Wohnhauses im Ortskern von Edingen; Mannheimner Straße wegen Feuerwehreinsatz rund eine Stunde voll gesperrt;

Edingen-Neckarhausen – Nach rund einer Stunde hatte die Freiwillige

Feuerwehr von Edingen den Kaminbrand eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer

Straße gelöscht. Das Feuer war durch überschüssigen Ruß (Rußglanz) im Inneren

des Kamins entstanden, hatte zum Glück jedoch keinen Schaden verursacht.

Verletzt wurde ebenfalls jemand. Gegen 11.30 Uhr wurde die Straße nach rund

einstündiger Vollsperrung wieder freigegeben.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 46-jähriger Mann verursacht unter Drogeneinfluss mehrere Unfälle, flüchtet und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagnachmittag verursachte ein

46-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss mehrere Verkehrsunfälle und leistete

Widerstand gegenüber Polizeibeamten. Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit seinem VW

in der Schönbornstraße in Richtung Rhein-Straße unterwegs. Dabei streifte er

einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und beschädigte diesen. Anschließend

stoppte er sein Fahrzeug und schlief offenbar am Steuer ein. Ein Zeuge konnte

den Mann nicht wecken und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Auch durch

Rettungskräfte konnte der Mann nicht aufgeweckt werden. Auf dem Beifahrersitz

bemerkten diese jedoch Briefumschläge mit weißen Pulverresten sowie gerollte

Geldscheine. Nach und nach kam der Mann wieder zu sich, schien aber zunächst

desorientiert. Als der Rettungskräfte bemerkte, versuchte er, sein Fahrzeug zu

starten, was durch diese zunächst verhindert wurde. Beim zweiten Anlauf gelang

es ihm, den Motor in Gang zu setzen und davonzufahren. Der Rettungswagen folgte

dem VW und die Sanitäter konnten beobachten, wie der Mann mit überhöhter

Geschwindigkeit in Schlangenlinien fuhr. In der Rheinstraße stieß der 46-Jährige

mit dem Vorderrad gegen den Randstein. Hierbei wurde sowohl der Reifen als auch

der Randstein beschädigt. Bei seiner weiteren Flucht richtete er Flurschaden im

Grünstreifen an, da er von der Fahrbahn abkam. Seine weitere Fahrt führte

zunächst in Richtung Reilingen und wieder zurück nach St. Leon Rot, wo er an der

Einmündung L 556/L 546 schließlich von einer Polizeistreife gestoppt werden

konnte.

Der Mann musste von den Beamten unter Zwang aus dem Fahrzeug geholt werden.

Hiergegen wehrte er sich durch Sperren und Festhalten am Lenkrad. Bei einer

Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten unter dem Fahrersitz Drogenutensilien und

1 Gramm Amphetamin aufgefunden werden.

Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 46-Jährige zum Polizeirevier Hockenheim

gebracht. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest verlief ohne Befund.

Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und

Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Radfahrerin leicht verletzt

Brühl – Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger

VW-Fahrer die Brühler Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur

Adlerstraße bog der 65-Jährige nach links ab und übersah hierbei eine ihm

entgegenkommende 52-jährige Radfahrerin. Diese stürzte in der Folge der

Kollision auf die Fahrbahn und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine

medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der Unfallverursacher blieb

unverletzt. Während am Pkw lediglich ein Schaden in Höhe von ca. 100,- Euro

entstand wird der am Fahrrad mit 300,- Euro beziffert.