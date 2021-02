Zu schnell und Drogen konsumiert

Germersheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein Autofahrer zwischen Germersheim und Lingenfeld in den Fokus der Polizei. Bei erlaubten 70 km/h war er zeitweise deutlich zu schnell unterwegs, weshalb er in Lingenfeld kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle sind die Folge.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am vergangenen Freitag wurde an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 07.30 – 08 Uhr ergaben sich insgesamt sechs Verstöße gegen das dortige Durchfahrtsverbot. Zudem hatte die Fahrerin eines der sogenannten Elterntaxis keine Fahrerlaubnis. Auf sie kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Ohne Führerschein und vermutlich unter Medikamenteneinfluss mit dem PKW unterwegs

Berg (ots) – Am Freitag 05.02.2021 wurde gegen 12:30 Uhr am Grenzübergang Bienwald durch die Streife der Polizei Wörth ein PKW kontrolliert. Der 48-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb entsprechende Ermittlungen an der Kontrollstelle eingeleitet wurden. Diese ergaben, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin wurde im Rahmen der Kontrolltätigkeiten Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln hindeuteten.

Der Autofahrer berichtete schläfrig und immer wieder abwesend, dass er die “Ausfahrt” verpasst habe. Er habe nach eigenen Angaben am Vortag viele Medikamente eingenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine größere Menge an Medikamenten mit beruhigender Wirkung aufgefunden werden. Diese verstärkten den Verdacht der Polizei, dass der PKW unter Beeinflussung von Medikamenten geführt worden sein könnte.

Die Autofahrt wurde untersagt, eine Blutprobe durch die verständigte Ärztin auf hiesiger Dienststelle entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Unfall mit Personenschaden auf der K 31

Germersheim (ots) – Ein 23-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer fuhr am Freitag Freitag 05.02.2021 um 13.21 Uhr mit seinem Lkw von der B 9 ab. Als er an der Einmündung zur K 31 nach links Richtung Lingenfeld abbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 30-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 30-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Der rumänische Lkw verlor eine größere Menge Kraftstoff, so dass auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Straßenreinigung im Einsatz waren.

Unfall mit Personenschaden

Bellheim (ots) – Eine 46-jährige Südpfälzerin befuhr am Freitag 05.02.2021 um 20.00 Uhr die Hauptstraße in Bellheim in Fahrtrichtung Knittelsheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Am Pkw der Südpfälzerin lösten sogar die Airbags aus, so dass ihr Pkw abgeschleppt werden musste.

Sie erlitt vermutlich eine Handfraktur und klagte über Schmerzen im Hals-/Nackenbereich. Durch das hinzugerufene DRK wurde sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Germersheim verbracht.

Autofahrt unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Am Samstag 06.02.2021 führte gegen 21 Uhr eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle wurde ein 53-jähriger Autofahrer festgestellt. Er legte die erforderliche Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere vor. Am Fahrzeug waren keine Mängel, jedoch konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschien einbehalten, ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Kandel (ots) – Am Samstag 06.02.2021 streifte ein PKW gegen 17:40 Uhr im Ortsbereich Kandel eine Grundstücksmauer. Laut Zeugenaussage stieg der männliche Fahrer aus dem Auto aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Kraftfahrer hatte jedoch durch die Wucht des Aufpralles das amtliche Kennzeichen seines PKW an der Unfallstelle verloren.

Entsprechende, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen PKW im Ortsbereich und an der Halteranschrift blieben zunächst erfolglos. Am Abend meldete sich ein 33-jähriger Autofahrer mit dem Unfallfahrzeug aus Kandel. Die Streife konnte den Fahrer und das Unfallfahrzeug feststellen. Der Autofahrer gab sich als Verantwortlicher zu erkennen, es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden am PKW wurde auf mehr als 1.000 Euro geschätzt, das Beschädigungsausmaß an der Mauer ist derzeit noch unklar.

Diebstahl aus Scheune

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 05.02.2021 wurde im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr ein PKW Anhänger aus einer unverschlossenen Scheune entwendet. Der zugelassene Anhänger mit einem Zeitwert von geschätzten 300 Euro verschwand in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand dürfte der ungesicherte PKW Anhänger an ein Zugfahrzeug angekoppelt oder aufgeladen worden sein. Desweiteren wurde versucht am Tatort verschlossene Räumlichkeiten aufzubrechen, was jedoch aufgrund der Sicherung misslang. Entsprechende Zeugenhinwiese können an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.deweitergegeben werden.

Beim “Gassi gehen” angegriffen

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 03.01.2021 ging eine 52-jährige Hundehalterin mit ihren 3 Hunden am Rheindamm bei der “Insel Grün” spazieren. Da die Hunde nicht angeleint waren, wurde sie von einem Mann zunächst lautstark darum gebeten. Zwischen den beiden kam es zunächst zum Streit und dann sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann in Lingenfeld angetroffen werden. Was sich vor Ort genau ereignet hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Personen wurden leicht verletzt und müssen sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal auf die aktuelle Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Germersheim hin. Dort ist ausdrücklich geregelt, wo und wann ein Hund angeleint werden muss.

Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) – Immer wieder melden insbesondere Spaziergänger, dass Fahrzeuge trotz eines Durchfahrtsverbots den Weg um die sogenannte “Insel Grün” in Germersheim befahren. Bei einer Kontrolle am 30.12.2020 wurden dort insgesamt drei Autofahrer festgestellt. Sie gaben allesamt an, nichts von dem Durchfahrtsverbot gewusst zu haben. Dies ist allerdings unmissverständlich durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet. Alle drei bezahlten vor Ort eine Verwarnung in Höhe von 20 Euro.