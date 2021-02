Friedberg: Die Polizei-News

Fahrer freut sich über Zwangspause – Autobahnpolizisten legen Sattelzug an die Kette

Friedberg/A5 (ots) – Es liegt in der Natur der Sache, dass sich LKW-Fahrer nicht unbedingt über eine Polizeikontrolle freuen. Die Fahrer haben Zeitdruck, Mängel bedeuten zeitliche und finanzielle Einbußen. Da kommt kaum Freude über das Signal “Stop Polizei, bitte folgen!” auf. Aber am Freitag (5.2.) ist es doch geschehen. Und das kam so:

Die Autobahnpolizei Mittelhessen kontrollierte an diesem Tag gegen 10.20 Uhr einen Sattelzug auf der A5. Der Truck fuhr gen Norden und fiel zunächst wegen zu geringem Abstand zum Vordermann auf. Das “Bitte folgen”-Signal leuchtete auf und lotste den Sattelzug auf den Hof des Polizeizentrums, um dort eine Kontrolle durchzuführen. Herbei erfuhren die Polizisten, dass der griechische LKW gerade 27.000 Liter italienischen Wein abgeladen hatte und sich auf der Weiterfahrt nach Bramstedt, zwischen Bremen und Bremerhaven befand. Dem Fahrer schwante bereits, dass sich die Kontrolle aufgrund einer Vielzahl an Verstößen hinziehen würde und es schien ihn auch nicht zu stören.

Die Auswertung der Lenk- und Ruhezeiten ergab, dass der Fahrer seit dem 20. Januar, der Tag an dem er mit der Fähre von Griechenland nach Italien übersetzte, keinen Pausentag einlegte. Nach 6 Tagen Fahrt, ist er laut Gesetz jedoch zu einer Pause von 45 Stunden verpflichtet. Eine Verkürzung der Pause auf 24 Stunden ist in manchen Fällen möglich. Aber der griechische Fahrer hatte überhaupt keinen Pausentag eingelegt, sondern war 17 Tage durchgefahren. Auch die täglichen Ruhezeiten stimmten nicht hinten und nicht vorne, die wöchentlichen Lenkzeiten passten ebenso wenig. Letztlich hatte der Fahrer zu viele Stunden am Steuer verbracht, und kam so auf eine 62-Stunden-Woche. Die kontrollierenden Polizisten rechneten ihm eine Ruhezeit von 45 Stunden aus und ordneten diese Pause an.

Der Chefin des Griechen gefiel diese Anordnung gar nicht. Sie schlug vor, dass der Mann seine Ruhezeit ja nehmen könne, nachdem er noch den Tank gereinigt und Milch in Bramstedt geholt habe. Die Polizisten lehnten diese Bitte ab. Eine Fahrt bis nach Norddeutschland, ohne erforderliche Pausenzeiten zur Regeneration, birgt viele Risiken; für den Fahrer und alle anderen, die auf der Autobahn unterwegs sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrer mit Tausenden Litern Milch im Tank pausiert schien zudem nicht wirklich groß. Der Sattelzug blieb stehen und der Fahrer verpflichtet auszuruhen. Die Firma des Fahrzeughalters jedoch erhält eine Konventionalstrafe für die Vorteile, die sie durch die ausgelassenen Pausen erfuhr. Im Falle des kontrollierten griechischen Sattelzuges beläuft sich diese auf 20.000 bis 30.000 Euro.

Die Polizisten geleiteten den Sattelzug auf die nächste Raststätte. Dort hat der Fahrer sanitäre Anlagen zur Verfügung und kann seine verordnete Pause einnehmen. Den Sattelzug legten die Autobahnermittler an die Kette, um ihre Anordnung durchzusetzen. Dies geschah sehr zur Freude des Fahrers, der sich für die Maßnahmen bei den Beamten herzlich bedankte und sich endlich einmal erholen konnte.

Nieder-Mörlen: Unfall durch gesundheitliche Probleme

(ots) – Am Steuer ihres silberfarbenen Mitsubishi verursachte eine 60-jährige Friedbergerin am Samstagnachmittag (06.02.) einen Verkehrsunfall in der Kettelerstraße. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Gegen 16.35 Uhr war die 60-Jährige auf der Frankfurter Straße in Richtung Nieder-Mörlen unterwegs. Im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße bog sie nach links ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand überfuhr sie dabei eine rot zeigende Ampel und missachtete den Vorgang eines die Straße überquerenden Fußgängers. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes stieß das Fahrzeug gegen ein Schild und prallte ins Heck eines parkenden VW. Dieser wiederum wurde auf einen ebenfalls abgestellten Chevrolet aufgeschoben.

Ein Passant, der nahe des VW auf dem Parkplatz stand, hatte sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Der 58-jährige Bad Nauheimer blieb unverletzt. Die Autofahrerin verletzte sich im Rahmen des Unfallgeschehen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Auslöser des Verkehrsunfalls könnten gesundheitliche Probleme gewesen sein.

Der nicht mehr fahrbereite Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren, fünfstelligen Bereich.

Büdingen: KFZ-Teile gestohlen

Diebe haben sich in den zurückliegenden Tagen an einem schwarzen Mercedes zu schaffen gemacht, der zwischen Samstag, 30.01. und Freitag, 05.02. in der Marienborner Straße in Eckartshausen stand. Am Fahrzeug wurden mehrere Türgriffe, Dachantenne sowie die Spiegelgläser fachgerecht ausgebaut. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Wetteraukreis: Unfälle bei winter glatter Fahrbahn am Sonntag

(ots) – Am Sonntagabend 07.02.2021 ist es aufgrund winterglatter Fahrbahn immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen. Glücklicherweise blieb es dabei weitestgehend bei Blechschäden.

In der Rechtenbacher Straße in Pohl-Göns rutschte ein BMW-Fahrer gegen einen in Höhe der 30er-Hausnummern geparkten Toyota. Der bisher nicht bekannte Fahrzeugführer hatte sich dann aus dem Staub gemacht, an der Unfallstelle jedoch sein Kennzeichenschild verloren.

Gegen ein Verkehrsschild war eine 18-jährige Audi-Fahrerin beim Abbiegen von “An der Saline” in die Thiergartenstraße geprallt, wobei Schild und PKW beschädigt wurden. Die Lenkerin blieb unverletzt.

In der Schwalheimer Straße geriet der 21-jährige Fahrer eines BMW ins Rutschen und geriet auf eine in Höhe der Kurstraße befindliche Verkehrsinsel. Am Auto sowie einem dortigen Schild entstand Sachschaden.

In der Nieder-Rosbacher Frankenstraße stieß ein Audi-Fahrer gegen einen Postverteilungskasten. Auch hier war der 47-jährige Pilot ins Schlittern geraten.

Weniger Glück hatte der Fahrer eines schwarzen Ford, der gegen 17.50 Uhr auf der L3187 zwischen Florstadt und Bingenheim unterwegs war. Der Kleinwagen geriet dort von der Fahrbahn und blieb beschädigt auf einem Acker liegen. Die 22-jährige Autofahrerin aus Echzell erlitt dabei Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde witterungsbedingt zunächst vor Ort belassen.

Er soll am Montag abgeschleppt werden.

