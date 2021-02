Kellerbrand in Wohnhaus – 75-Jähriger verletzt

Neukirchen-Seigertshausen (ots) – 05.02.2021, 20:43 Uhr – Am Freitagabend verursachte ein 75-Jähriger beim Holz nachlegen in einen Ofen einen Brand im Kellerbereich des Zweifamilienhauses im Hohlweg. Er erlitt hierbei Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Der 75-Jährige wollte im Keller des Wohnhauses Holz in dem dortigen Ofen nachlegen. Hierbei flogen offensichtlich Funken aus dem Ofen und entzündeten im direkten Umfeld liegende Materialien.

Der 75-Jährige versuchte noch erfolglos den Brand zu löschen wobei er sich Verletzungen zuzog. Er wurde in das Krankenhaus nach Fritzlar eingeliefert. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000- 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise unter Tel.: 05681/774-0.

Brand eines hölzernen Schuppens

Knüllwald-Niederbeisheim (ots) – 07.02.2021, 19:04 Uhr – Sachschaden in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro entstanden Sonntagabend bei dem Brand eines hölzernen Schuppens in der Wichter Straße. Der Schuppen mit angrenzendem Hundezwinger wird für die Unterbringung von Hunden genutzt.

Am Abend wurde in den Schuppen ein Ofen angezündet. Als die Nutzerin später nochmals nach ihren Hunden schaute, bemerkte sie den Brand in dem Schuppen und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand anschließend.

Der Hundezwinger und die Hunde waren von dem Brand nicht betroffen.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Falsche Kennzeichen an zwei Pkws – Polizei sucht Zeugen

Malsfeld (ots) – Freitag, 05.02.2021, 20:20 Uhr – Die Polizei in Melsungen ermittelt gegen unbekannte Täter, welche an zwei Pkws amtliche Kennzeichen angebracht habe, welch nicht für diese Fahrzeuge ausgegeben sind. Die Beamten stellte am Freitagabend in der Gartenstraße einen grauen Renault Laguna fest, an welchem ein bulgarisches Kennzeichen angebracht war, welches für einen anderen Pkw ausgegeben ist.

In der gleichen Straße stand noch ein roter Audi, an welchem polnische Kennzeichen montiert waren, die ebenfalls für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Die Polizisten suchen nun Zeugen, welche Angaben zu den Fahrzeugeigentümern oder der Nutzung der Fahrzeuge im Straßenverkehr machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Felsberg: Töten eines Damwilds und anschließender Fleischdiebstahl

Felsberg (ots) – 04.02.2021, 16:30 Uhr bis 05.02.2021, 16:00 Uhr – Ein Damwild aus einem privaten Wildgatter wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag getötet und offensichtlich vor Ort zerlegt. Unbekannte Täter begaben sich zu dem Wildgatter in der Feldgemarkung in der Nähe der Kläranlage und betraten das dortige private Wildgatter.

Die Täter fingen ein Stück Damwild ein, töteten dieses vor Ort und flüchteten mit Stücken des Damwilds. Verschiedene Teile des Damwilds ließen die Täter liegen. Der Wert des gestohlenen Fleischs beträgt 200,- Euro.

Die Polizei in Melsungen hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Tötung eines Wirbeltieres ohne triftigen Grund sowie Diebstahls eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

