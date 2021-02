Aggressiver 26-Jähriger verletzt 16-Jährige durch Faustschlag ins Gesicht

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem er eine 16-Jährige am Samstagabend 06.02.2021 in der Kasseler Innenstadt offenbar völlig grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, gelang einem 26-jährigen Mann zunächst die Flucht. Bei der nach Eingang des ersten Notrufs bei der Polizei eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife den Tatverdächtigen schließlich wenige hundert Meter entfernt festnehmen. Hiergegen setzte er sich erheblich zur Wehr, indem er die Beamten mit Schlägen und Tritten attackierte.

Glücklicherweise blieben die Polizeibeamten, die Pfefferspray gegen den aggressiven Mann einsetzen mussten, unverletzt. Der bereits hinreichend polizeibekannte 26-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, war es gegen 22:50 Uhr zu der Körperverletzung auf dem Königsplatz gekommen. Die 16-Jährige aus Kassel hatte sich dort an der Haltestelle aufgehalten, als der fremde Mann sie angesprochen hatte. Da sie deutlich signalisierte, dass sie keine Unterhaltung führen wollte, waren ihr zufällig anwesende Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zur Hilfe geeilt.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit, bei dem der 26-jährige Täter der 16-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht schlug und sie hiermit leicht verletzte. Anschließend rannte der Mann in Richtung Rathaus davon. Bei der sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung mit der abgegebenen Personenbeschreibung klickten für den in einer Straßenbahn sitzenden Tatverdächtigen kurze Zeit später an der Haltestelle “Rathaus” die Handschellen.

Bei seiner Festnahme war es dann zu der heftigen Gegenwehr und den Angriffen auf die Polizisten sowie die hinzugeeilten Streifen gekommen. Da der in Kassel wohnende 26-Jährige offensichtlich deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt auf dem Revier eine Blutprobe. Anschließend brachten die Beamten den Festgenommenen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Kontrollen in der Kasseler Innenstadt – Streifen nehmen zwei Drogendealer fest

Kassel-Mitte (ots) – Gleich zweimal führten am Samstag Kontrollen durch Streifen des Polizeireviers Mitte in der Innenstadt zu Festnahmen. Am Morgen nahmen Beamten einen 40-Jährigen aus Kassel auf dem Königsplatz im Besitz von Heroin fest. Am Nachmittag versuchte ein in Wolfhagen wohnender 21-Jähriger am “Stern” vor einer Streife zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch festnehmen und fanden Haschisch, Marihuana und Bargeld in kleinen Scheinen. Beide Männer müssen sich nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Gegen den bereits hinreichenden bekannte 40-Jährigen ordnete ein Haftrichter zudem die Untersuchungshaft an.

Der 40-Jährige war einer Streife des Innenstadtreviers gegen 8 Uhr am Königsplatz aufgefallen, als er beim Anblick des Polizeiautos plötzlich sichtlich nervös wurde und hastig versuchte, in eine Straßenbahn einzusteigen. Die Beamten waren jedoch schneller und hielten den Mann an. Der Grund für seine plötzliche Eile wurde bei der anschließenden Kontrolle in Form von 17 Gramm Heroin offenbar, das teilweise bereits für den Verkauf portioniert und verpackt war. Die Streife nahm den 40-Jährigen daraufhin fest und durchsuchte seine Wohnung, wobei Drogenutensilien aufgefunden werden konnten. Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Zur zweiten Festnahme kam es am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr. In diesem Fall wurde eine Streife des Reviers Mitte auf ein mutmaßliches Drogengeschäft an der Haltestelle Stern aufmerksam. Als die beiden ertappten Männer die Flucht vor der Polizeistreife ergriffen, gelang den Beamten bei der sofortigen Nacheile die Festnahme des mutmaßlichen Drogenverkäufers im Bereich der Mauerstraße. Bei dem 21-Jährigen fanden sie eine kleinere Menge Marihuana und knapp 8 Gramm Haschisch. Die Drogen, knapp 300 Euro Bargeld in kleinen Scheinen sowie ein Handy versuchte der 21-Jährige noch vergeblich auf seiner Flucht vor der Polizei zu verstecken, was den aufmerksamen Beamten jedoch nicht entging. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erfolgte anschließend auch eine Durchsuchung seiner Wohnung, die jedoch keine weiteren Drogen zutage förderte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

18-jähriger Mercedes CLA-Fahrer flüchtet vor Polizeistreife

Kassel-Mitte (ots) – Ein 18-Jähriger am Steuer eines Mercedes CLA flüchtete in der Nacht von Freitag auf Samstag 06.02.2021 rasant und rücksichtslos vor einer Polizeistreife durch die Kasseler Innenstadt. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizisten den jungen Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Seine gefährliche Fahrweise endete mit der Beschlagnahme seines erst im September 2020 erteilten Führerscheins. Darüber hinaus muss sich der Fahranfänger nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Dies kann für ihn im Fall einer Verurteilung neben der Entziehung der Fahrerlaubnis eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren nach sich ziehen.

Aufmerksam geworden war die Funkstreife des Polizeireviers Mitte auf die rasante Fahrweise des Mercedes und zwei weiterer Autos gegen 2:40 Uhr am Katzensprung. Im weiteren Verlauf beobachteten die Polizisten, dass sich der vor ihnen fahrende Golf Variant, der 1er BMW und der Mercedes CLA offensichtlich ein Rennen lieferten und rücksichtslos mit hohen Geschwindigkeiten über die Brüderstraße und den Steinweg durch die Innenstadt fuhren.

Als die drei Autos vor dem stationären “Blitzer” am Zwehrenturm abbremsten, setzten die Polizisten zum Überholen der Kolonne an und schalteten das Blaulicht ein. Während der Golf und der BMW ihre Fahrt mit normaler Geschwindigkeit fortsetzten, gab der Mercedes angesichts des Streifenwagens hinter sich plötzlich Vollgas und flüchtete mit bis zu 100 km/h auf der Fünffensterstraße. Die Streife verlor den Flüchtenden bei der Verfolgung am Ständeplatz zwar kurz aus den Augen, entdeckte den abgestellten Pkw aber wenige Augenblicke später in der Wolfsschlucht, wo sie den Fahrer festnahmen. Die Felgen an dem Mercedes waren heiß gelaufen und die Auspuffanlage des Wagens knisterte noch deutlich nach der rasanten Fahrt. Den Mercedesschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher. Der 18-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Nächtliche Einbrüche in Imbiss und Kiosk – Zeugen gesucht

Kassel-Nord und -Mitte: – Unbekannte sind in der Nacht zu Montag 08.02.2021 in einen Imbiss und einen Kiosk in Kassel eingebrochen. Ob beide Fälle auf das Konto desselben Täters gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

(ots) – Scheibe an Imbiss mit Stahlpfosten eingeschlagen – Der Einbruch in den Imbiss in der Wolfhager Straße, ggü. der Erzberger Straße, ereignete sich in der Nacht gegen 00:20 Uhr. Zu dieser Zeit schlug der unbekannte Täter mit einem Stahlpfosten eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort versuchte er vergeblich, die Kasse gewaltsam aufzuhebeln.

Durch den lauten Knall war ein Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte den Täter kurze Zeit später durch das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter Richtung Westring flüchten sehen. Die nach dem Notruf des Zeugen sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg. Der Täter erbeutete nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß, schmächtige Statur, trug eine schwarze Mütze und eine weiße Jacke.

(ots) – Kiosk-Einbrecher erbeutet Zigaretten – Nur wenige Stunden später, gegen 03:50 Uhr, kam es zu dem Einbruch in den Kiosk am Königsplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der unbekannte Täter zunächst mit einem Bolzenschneider eine Glastür an dem Kiosk ein und brach anschließend gewaltsam die dahinterliegende Holztür auf. Aus dem Verkaufsraum stahl der Einbrecher eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die nach Eingang des Einbruchsalarms sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Auffinden des Täters.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Endstation Kassel – Haftbefehl

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Ein 40-Jähriger ging der Bundespolizei am Freitag 05.2.2021 gegen 17 Uhr im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe ins Netz. Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann mittels Haftbefehl gesucht wird.

Der 40-Jährige war wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Kassel zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Kassel/Wehleiden eingeliefert.

Farbschmierereien an Personenzug

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (Hessen) (ots) – Im Bahnhof Gießen besprühten bislang unbekannte Täter die Wagen eines abgestellten Personenzuges mit Farbe. Beamte der Bundespolizei hatten die Schmierereien am Samstag (6.2.), gegen 15 Uhr, festgestellt. Die Verschmutzung bedeckt eine Fläche von ca. 45 Quadratmetern.

Der genaue Zeitpunkt der Sachbeschädigung ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3600 EUR. Die Bundespolizeiinspektion in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

