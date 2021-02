Mannheim: Digitaler Ferienkurs für Kids von 8-10 Jahre am 18. Februar 2021

Mannheim – Pünktlich zu den bevorstehenden Faschingsferien hat die Grüne Schule von Luisenpark und Herzogenriedpark ein neues Veranstaltungsformat entwickelt – eine interaktive online Forschertour für Kinder von 8 bis 10 Jahren! Die Referentin lotst dabei die Kinder virtuell anhand von Bildern & Videos durch die spannenden Welten von Tieren und Pflanzen im Luisenpark. Kleine Experimente, der direkte Dialog und viele interaktive Elemente bringen Spannung auf den Bildschirm nach Hause!

Und worum geht es? Um Bionik: Tiere und Pflanzen besitzen außergewöhnliche Merkmale und Fähigkeiten, die uns Menschen seit jeher begeistern. Daher schauen sich Forscher und Wissenschaftler weltweit ganz genau in der Natur um, um Vorbilder und geniale Ideen für neue Erfindungen oder spektakuläre Konstruktionen zu entdecken. Der Flugzeugträger, der Propeller? Eine Erfindung der Natur! Die neue Gore-Text-Klamotte? Ebenfalls – willkommen in der Welt der Bionik! Was die Trickkiste der Natur an wissenschaftlichen und technischen Sensationen sonst noch so für kleine Wissenschaftler bereithält, erfahren pfiffige Entdecker bei diesem Online Ferienkurs!

Digitaler Ferienkurs Bionik „Geniale Erfindungen“

Donnerstag, 18. Februar 2021

10 – 12 Uhr

Voraussetzung: Gute Internetverbindung, Online Plattform Microsoft Teams, Kamera, Mikrofon, Drucker

Der Kurs ist für interessierte Kinder von 8 – 10 Jahre geeignet, welche auch gern mit Papier basteln.

Gebühr: 6 €

Anmeldung: erforderlich

Nähere Information und Anmeldung:

GRÜNE SCHULE, Tel. (0621) 4 10 05 54

gruene-schule@stadtpark-mannheim.de