Person mit Messer verletzt – 28-Jähriger festgenommen, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 07.02.2021, 20:25 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in einer in der Hermann-Brill-Straße gelegenen Wohnung

zu einem Streit zwischen zwei 28 und 29 Jahre alten Männern, bei dem der

29-Jährige mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden

musste. Der tatverdächtige, 28-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen und

befindet sich in Polizeigewahrsam. Zuvor wurde auch er, aufgrund von

Verletzungen, in einem Krankenhaus behandelt. Der 29-Jährige hatte sich nach dem

Streit aus der Wohnung entfernt und wurde auf der Straße von Passanten

angetroffen. Der unmittelbar alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten

dann in eine Klinik, wo eine Operation durchgeführt wurde. Nach bisherigen

Kenntnisstand besteht derzeit keine Lebensgefahr. Da die Gesamtsituation

zunächst unklar war, wurden mehrere Einsatzkräfte alarmiert. Fachleute der

Spurensicherung waren ebenfalls vor Ort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11)

hat die Ermittlungen übernommen. Bisher sind die Hintergründe der

Auseinandersetzung nicht bekannt und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Hoher Diebstahlsschaden – Schmuck aus PKW entwendet,

Wiesbaden, Platanenstraße Samstag, 06.02.2021, 13:00 Uhr – Sonntag, 07.02.2021,

07:50 Uhr

(schü)Auf bisher noch nicht feststehende Art und Weise öffneten PKW-Aufbrecher

einen in der Platanenstraße geparkten BMW. Zwischen Samstagmittag und

Sonntagmorgen drangen sie in das Fahrzeug ein und entwendeten nach Angaben des

Geschädigten Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 entgegen.

Einbruch in Vereinsheim,

Wiesbaden, Lahnstraße, Sonntag, 31.01.2021, 03:28 – 03:57 Uhr

(schü)Wie der Polizei erst am vergangenen Freitagabend mitgeteilt wurde, kam es

bereits in der Nacht vom 30.01. auf den 31.01.2021 zu einem Einbruch in ein

Vereinsheim in der Lahnstraße. Zwei bislang unbekannte Täter öffneten mit Gewalt

eine Tür und entwendeten Bargeld, eine Kamera und Sporttrikots. Da die Täter

auch innerhalb des Hauses Türen und Schließfächer aufbrachen, entstand ein

Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

unter (0611) 345-2340.

Kurze Zeit unaufmerksam – 750 Euro weg,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Samstag, 06.02.2021, 12:00 – 12:20 Uhr

(schü)Eine Plastiktüte stellte eine 36-jährige Frau aus Mainz kurzzeitig in

einem Kiosk in der Hellmundstraße ab, um sich einen Kaffee zu holen. Dies nutzte

ein Dieb und nahm die Tüte unbemerkt an sich und verschwand aus dem Kiosk. In

der Tüte befand sich außer diversen Einkäufen der Dame auch ihre Geldbörse mit

EC-Karte, Führerschein und ca. 750 Euro Bargeld. Ein erneuter Beweis dafür, dass

es schlecht enden kann, wenn man Gegenstände unbeaufsichtigt abstellt. Bewahren

Sie Geldbörsen, Bargeld und Wertsachen immer in Ihrer Bekleidung, am besten in

verschlossenen Innentaschen auf. Weitere Informationen zum Diebstahlschutz

erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

Kameraobjektive aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Sonnenblumenweg, Mittwoch, 03.02.2021, 17:00 Uhr – Freitag,

05.02.2021, 17:00 Uhr

(schü)Zwischen Mittwoch und dem späten Freitagnachmittag öffneten Unbekannte das

Schloss eines Kellerabteils im Sonnenblumenweg. Sie durchwühlten dann das

Kellerabteil komplett und entwendeten zwei Kameraobjektive im Gesamtwert von

über 3800 Euro.

Hinweise erbittet das ermittelnde 4. Polizeirevier unter (0611) 345-2440.

Weitere Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Wellritzstraße, Böttcherweg, Freitag, 05.02.2021 –

Sonntag, 07.02.2021, 19:30 Uhr

(schü)Insgesamt drei Kellerverschläge in Mehrfamilienhäusern haben Unbekannte

zwischen Freitag und Sonntagabend gewaltsam geöffnet. Während die Täter im

Böttcherweg ein Schloss aufsägten und ein Fernsehgerät im Wert von ca. 300 Euro

entwendeten, hebelten sie in der Biebricher Allee eine Tür auf und ließen zwei

Autoradios und Werkzeug mitgehen. Hier liegt der Diebstahlsschaden bei etwa 600

Euro. In der Wellritzstraße öffneten die Täter insgesamt vier Kellerräume und

stahlen zwei Fahrräder und eine Küchenabzugshaube im Gesamtwert von etwa 2.750

Euro.

Das 4. Polizeirevier ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-2440.

Im Bus beleidigt und geschlagen, anschließend in Drogerie aufgefallen,

Wiesbaden, Luisenforum, Kirchgasse, Samstag, 06.02.2021, 16:45 – 17:00 Uhr

(schü)Aus bisher nicht bekannten Gründen beleidigte eine 27-jährige Frau eine

25-jährige Mitfahrerin in einem Bus der Linie 24 zunächst massiv. Im Anschluss

soll sie der Geschädigten mehrfach mit einer PET-Flasche auf den Kopf geschlagen

haben. An der Haltestelle Luisenforum stiegen beide Frauen aus, wobei die

Aggressorin mit einem Zigarettenstummel nach der Jüngeren geworfen, sie jedoch

nicht getroffen haben soll. Die 27-Jährige entfernte sich nunmehr von der

Haltestelle und wollte in der Kirchgasse ohne Mund-Nasenbedeckung eine Drogerie

betreten. Nachdem sie hierauf von zwei Mitarbeiterinnen angesprochen wurde, soll

sie auch diese massiv beleidigt und zudem noch bedroht haben. Nach dem Vorfall

in der Drogerie konnte die aggressive junge Frau von einer Polizeistreife

angetroffen und ihre Personalien erhoben werden. Nach einer dementsprechenden

Ansprache wurde die Frau vor Ort entlassen und muss sich jetzt in einem

Strafverfahren wegen der erhobenen Anschuldigungen verantworten.

Geparktes Fahrzeug bei Unfall stark beschädigt – Unfallverursacher flüchtig,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Freitag, 05.02.2021, 16:30 – 23:00 Uhr

(schü)Um 23:00 Uhr teilten am vergangenen Freitagabend zwei Spaziergänger der

Wiesbadener Polizei ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug mit. Tatsächlich

fanden die Polizeibeamten an der angegebenen Örtlichkeit einen weißen Honda vor,

dessen komplette Fahrerseite beschädigt und die Frontstoßstange abgerissen war.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher hatte sich allerdings mitsamt seinem

Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt. An dem geparkten Honda entstand ein

Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrzeughalter gab an, dass er den PKW

zwischen 16:30 und 17:00 Uhr an der späteren Unfallstelle abgestellt hatte. Am

Samstag, 06.02.2021, wurde um die Mittagszeit eine weitere Unfallflucht

gemeldet. Wenige Meter unterhalb der obigen Unfallstelle stand auf der

gegenüberliegenden Straßenseite ein ebenfalls unfallbeschädigter PKW. Auch

dessen Halter wurde durch die Polizei über den frischen Unfallschaden an seinem

Peugeot informiert. Diesen hatte ein flüchtiger Unfallverursacher im Bereich des

vorderen linken Radkastens beschädigt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang

zwischen den Schäden an den beiden geparkten Fahrzeugen und sie wurden vom

gleichen Unfallfahrer verursacht.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der

Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2262 in Verbindung zu setzen.

Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit illegalen Kfz-Rennen und sogenannten Posern,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 05.02.2021, 15:30 Uhr – 22:30 Uhr

(schü)Am vergangenen Freitag nahmen Beamte der Wiesbadener Polizei erneut

Kontrollen vor, durch die die Austragung illegaler Kraftfahrzeugrennen bekämpft

werden soll. In diesem Zusammenhang wurden auch Kontrollmaßnahmen im Hinblick

auf die sogenannte Kfz-Poser-Szene vorgenommen. So wurden in der Zeit von 15:30

23:30 Uhr insgesamt 15 Kraftfahrzeuge inklusive ihrer Insassen kontrolliert.

Die Beamten stellten mehrere Verstöße gegen unterschiedliche Rechtsnormen fest.

Anzeigen hinsichtlich Verstößen gegen das Kraftfahrsteuergesetz, Erlöschen der

Betriebserlaubnis u. ä. m. waren die Folge. Die Beamten konnten auch zwei

PKW-Führer beobachten, von denen ein Audi-Fahrer mehrfach versuchte, den Fahrer

eines Mercedes zu einem Rennen zu provozieren. Mehrfach fuhr der Audi-Pilot an

Ampeln neben den Mercedes, nahm Blickkontakt zu dessen Fahrer auf und

beschleunigte dann stark. Zeigte sich der Mercedes-Fahrer zunächst hiervon

unbeeindruckt, reagierte er nach weiteren Provokationen des Audis dann doch und

beide Fahrer beschleunigten ihre Fahrt zunächst auf ca. 80km/h innerorts. Diese

Aktion wurde aber von den Polizeibeamten unmittelbar unterbunden, beide Fahrer

kontrolliert und die Fahrzeugschlüssel bis zum nächsten Morgen in polizeiliches

Gewahrsam genommen – somit waren die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge,

zumindest für diese Nacht, buchstäblich aus dem Rennen.

Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots) – 1. Autoaufbrecher in Taunusstein-Neuhof zugange,

Taunusstein, Neuhof, 05.02.2021, 17.45 Uhr bis 06.02.2021, 09.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag trieben Autoaufbrecher in Taunusstein-Neuhof ihr

Unwesen, die es bei mindestens drei geparkten Pkw auf die im Innenraum

herumliegenden Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Täter verschafften sich

durch eingeschlagene Seitenscheiben Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und

ließen hieraus unter anderem ein Fernglas, eine hochwertige olivgrüne Jacke

sowie einen Tablet-PC mitgehen. Die drei betroffenen Autos waren im Bereich

Kopernikusstraße, „Am Haferstück“ sowie „Am Kloppenheimer Rain“ abgestellt. Bei

der Tat in der Straße „Am Kloppenheimer Rain“ wurde der Autoaufbrecher am

Freitagabend gegen 23.05 Uhr wohl von einem Nachbarn überrascht und lief

daraufhin in Richtung Platte davon. Der Flüchtige soll männlich, farbig sowie

ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und eine schmächtige Statur sowie gelockte

dunkle, an den Seiten kurz geschorene Haare gehabt haben. Getragen habe er

schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine marineblaue Jogginghose und bunte Sneakers.

Darüber hinaus soll er eine schwarze Plastiktüte mit sich geführt haben. Der

durch die Autoaufbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf über 4.700 Euro

geschätzt.

Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt,

Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb

weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt

und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der

Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Rüttelplatte und Kompletträder aus Scheune gestohlen, Aarbergen, Michelbach, Hauptstraße, 04.02.2021, 16.50 Uhr bis 05.02.2021, 10.10 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag aus einer

Scheune im Bereich der Hauptstraße in Michelbach eine Rüttelplatte und einen

Satz Kompletträder im Gesamtwert von rund 2.000 Euro gestohlen. Die Täter waren

offensichtlich durch ein Fenster in die Scheune eingedrungen und mussten für den

Abtransport des Diebesguts das Scheunentor von innen entriegeln sowie einen

davor abgestellten Anhänger verschieben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Vandalen in Schulsporthalle, Bad Schwalbach, Emser Straße 05.02.2021, 17.00 Uhr bis 07.02.2021, 18.30 Uhr,

(pl)In der Turnhalle der Schule in der Emser Straße in Bad Schwalbach haben

zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend Vandalen gewütet. Die Täter traten

zwei Türen der Sporthalle ein, nahmen aus der Halle mehrere Bälle an sich und

warfen diese vor dem Gebäude auf den Boden. Gegenüber der Sporthalle wurde

darüber hinaus ein Metallmülleimer gewaltsam aus der Halterung geholt und eine

Böschung heruntergeworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa

000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Randalierer in Burg-Hohenstein unterwegs, Hohenstein, Burg-Hohenstein, Am Bahnhof, Aarstraße, 05.02.2021, 17.10 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Burg-Hohenstein Randalierer unterwegs. Die

Täter beschädigten zwischen Mittwochabend und Samstagabend auf dem Gelände eines

Forstbetriebs in der Aarstraße die Fensterscheiben sowie die Außenspiegel von

drei dort abgestellten Autos. Darüber hinaus brachen sie auch noch die

Hersteller Embleme der betroffenen Pkw ab und entwenden diese. Am

Freitagnachmittag drangen zwei Jugendliche um kurz nach 17.00 Uhr in das

Grundstück des alten Bahnhofs in Burg-Hohenstein ein und begingen dort

Sachbeschädigungen an der Dekoration. Der in beiden Fällen durch die Randalierer

entstandene Gesamtschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten, Eltville und Eltville-Erbach, 06.02.2021, 18.00 Uhr bis 23.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.55 Uhr im

Stadtgebiet von Eltville und in Erbach rund zwei Dutzend Wahlplakate beschädigt.

Die Täter rissen in Erbach mindestens zwölf Plakate ab und beschmierten einige

davon zudem noch mit roter und schwarzer Sprühfarbe. Die betroffenen Plakate

waren im Bereich Sudetenstraße, Eltviller Landstraße, Ringstraße, Rheinallee,

Kirchstraße, Kreuzstraße, Hohenrainstraße sowie Taunusstraße angebracht. In der

Schwalbacher Straße und im Kiliansring in Eltville wurden ebenfalls vier

Wahlplakate abgerissen und dadurch beschädigt. Darüber hinaus besprühten die

Unbekannten mehrere Plakate mit Farbe oder brachten Zettel mit politischen

Parolen und Motiven an ihnen an. In diesen Fällen wurden die betroffenen

Wahlplakate an ihrem Aufstellort belassen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 oder aber mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Wahlplakat und Hinweisschild beschmiert, Rüdesheim am Rhein, Zum Niederwald-Denkmal, 05.02.2021, 22.35 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurden in Rüdesheim in der Straße „Zum Niederwald-Denkmal“

ein Wahlplakat und ein touristisches Hinweisschild beschädigt. Zwei unbekannte

Täter beschossen die beiden Schilder gegen 22.35 Uhr mit Farbmunition. Ein

Anwohner, der durch die offensichtlich aus einer Paintballwaffe abgegebenen

Schüsse auf die Tat aufmerksam wurde, beschrieb das Duo als männlich, circa 30

Jahre alt und dunkel gekleidet. Die beiden sollen im Anschluss zu Fuß in

Richtung „Am Engergraben“ geflüchtet sein, Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu

setzen.