Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Am Samstagnachmittag 06.02.2021 gegen 15.30 Uhr führten Polizeibeamte in der Münchener Straße eine Personenkontrolle durch. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich der 36-jährige Mann aus Albanien, illegal in Deutschland aufhält. Daher klickten für ihn die Handschellen.

Als die Beamten sein Hab und Gut aus seiner Unterkunft holen wollten, staunten sie nicht schlecht. Dort fanden sie etwa 65 Gramm Heroin sowie circa 0,4 Gramm Kokain. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher und verbrachten den Tatverdächtigen nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Präsidiums.

Am Sonntag 07.02.2021 wurde der 36-jährige Albaner dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

