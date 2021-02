Gedern (ots) – Am Samstagabend 06.02.2021 wurden 2 Mädchen in der Straße “Am Alten Bahnhof” von 3 arabisch aussehenden Jugendlichen beleidigt, bespuckt und schließlich körperlich angegriffen. Gegen 18 Uhr waren die beiden 13- und 9-jährigen Mädchen spazieren. In Höhe eines dortigen Supermarktes kam eine Gruppe Jugendlicher auf die Beiden zu. Dann wurden die Mädchen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beleidigt und bespuckt.

Als die beiden Mädchen die 3 Jugendlichen anschrien, wurden sie noch geschubst und einem der Mädchen der Arm umgedreht. Anschließend flüchtete das Trio. Die beiden Kinder verständigten den Rettungsdienst.

Täterbeschreibung:

Bei dem Trio handelte es sich um drei junge Männer mit arabischem Erscheinungsbild und im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren. Sie hatten schwarze Haare und Drei-Tage-Bärte und waren schwarz gekleidet. Einer trug zudem eine schwarze Schildmütze.

Die Büdinger Polizei ermittelt nun und fragt nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wem sind die beschriebenen Personen am Samstagabend (06.02.2021) gegen 18 Uhr in der Nähe des genannten Supermarktes aufgefallen? Wem sind die drei Tatverdächtigen zuvor oder bei der anschließenden Flucht begegnet? Hinweise bitte unter 06042/96480.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen