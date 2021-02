Immobilien gehören zu den beliebtesten Anlagen in Deutschland, was angesichts der stetig steigenden Preise wenig verwunderlich ist. Sogar die anhaltende Pandemie konnte den Immobilienmarkt nicht erschüttern. Ob die Immobilienblase in den nächsten Jahren platzen wird, lässt sich zwar nicht sagen, aber bisher sieht es kaum danach aus. Momentan scheinen Investments in Immobilien nach wie vor eine der besten Anlageoptionen darzustellen. Allerdings gibt es viele Personen, die bei der Veräußerung einer Immobilie das Potenzial nicht ausschöpfen und einen weit geringeren Verkaufspreis erzielen, als es möglich gewesen wäre. Dabei reichen teils leicht umzusetzende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oftmals schon aus. Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie weiter, denn in diesem Artikel haben wir 7 nützliche Tipps zur Wertsteigerung einer Immobilie zusammengetragen.

Gestalten Sie die Immobilie barrierefrei

Eine barrierefreie Gestaltung der Immobilie muss nicht zwangsweise mit einem hohen Aufwand verbunden sein und wer den Schritt wagt, kann auf diese Weise neue Käuferschichten erschließen. Neben Menschen mit Behinderung eignen sich barrierefreie Immobilien auch für Senioren, was in unserer heutigen Zeit bedeutsamer denn je ist. Schließlich lässt sich nicht bestreiten, dass der demografische Wandel in Deutschland voranschreitet und viele Senioren das Bedürfnis haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Um das zu ermöglichen, bieten sich beispielsweise Sitz-Treppenlifte, Rollstuhl-Plattformlifte und Rollstuhl-Hebebühnen an. Sie alle verhelfen zu mehr Mobilität, erhöhen die persönliche Freiheit, fördern die Sicherheit beziehungsweise senken das Unfallrisiko und wirken sich damit auch positiv auf das Selbstwertgefühl aus. Sie sind also ein guter Ansatz, um eine Immobilie barrierefrei zu gestalten. Anbieter für Treppenlifte gibt es in ganz Deutschland, darunter auch Treppenlift Anbieter aus Frankfurt, Treppenlift Anbieter aus Mainz und Treppenlift Anbieter aus Stuttgart. An Optionen mangelt es also nicht. Zudem besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, Finanzierungshilfen und Zuschüsse zu beantragen. Sollten Sie diesbezüglich Interesse haben, setzen Sie sich am besten mit einem Fachberater des jeweiligen Treppenlift Anbieters in Verbindung. Neben Treppenliften spielen übrigens auch barrierefreie Bäder eine wichtige Rolle, da viele behinderte Menschen und Senioren damit Probleme haben, das Bad alleine zu nutzen.

Führen Sie eine energetische Sanierung durch

Zugegebenermaßen ist eine energetische Sanierung mit hohen Kosten verbunden. Wenn Sie beispielsweise das Dach erneuern, die Fassade dämmen und die Heizung umtauschen möchten, müssen Sie viel Geld in die Hand nehmen. Allerdings kann sich das lohnen. Zum einen kann eine energetische Sanierung den Wert einer Immobilie immens steigern, da der Energieverbrauch gesenkt und die Wohnqualität verbessert wird. Zum anderen werden viele energetische Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen gefördert. Sie können also gegebenenfalls mit hohen staatlichen Zuschüssen rechnen. Wichtig ist, dass Sie sich diesbezüglich informieren und Ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Andernfalls bezahlen Sie am Ende weit mehr, als es eigentlich notwendig gewesen wäre.

Verbessern Sie den Einbruchschutz

Sicherheit hat selbsterklärend für viele Menschen einen hohen Stellenwert, weswegen ein guter Einbruchschutz sich positiv auf den Wert einer Immobilie auswirken kann. Einbrüche in Deutschland sind schließlich weiterhin ein Problem, wenngleich die Zahlen in den letzten Jahren etwas zurückgegangen sind. Trotzdem spricht immer noch viel dafür, Balkontüren, Erdgeschoss und Fenster möglichst einbruchsicher zu machen. Zumal dafür keine allzu hohen Investitionen notwendig sind. Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise das Anbringen einer Alarmanlage, Sicherheitszylinder an Türen und Überwachungskameras. Letztere sind aus rechtlicher Sicht übrigens nicht problematisch, sofern sie nur das eigene Grundstück und nicht das der Nachbarn oder etwa einen öffentlichen Platz erfassen, da hier das Persönlichkeitsrecht greift.

Erweitern Sie die Immobilie um einen Carport oder eine Garage

In Deutschland gibt es eigentlich kaum einen Immobilienbesitzer, der nicht auch ein oder mehrere Autos besitzt. Beim Verkauf einer Immobilie können Sie also davon ausgehen, dass ein Carport oder eine Garage gut ankommt. Ein Stellplatz mit Dach schützt vor Witterungseinflüssen und Unannehmlichkeiten wie Pollen oder Vogelkot. Ob letztendlich ein Carport oder eine Garage gewählt wird, bleibt dabei jedem selbst überlassen. Allerdings sollte erwähnt werden, dass eine Garage zwar teurer ist, dafür aber beispielsweise auch vor Vandalismus schützt. Entsprechende Beschädigungen kommen leider immer wieder vor und sind trotz Versicherung mehr als ärgerlich. Es kann sich also lohnen, diesbezüglich etwas mehr zu investieren.

Schaffen Sie zusätzlichen Wohnraum

In ländlichen Gebieten machen ein paar Quadratmeter nicht unbedingt viel aus, aber mitten im Stadtzentrum kann zusätzlicher Wohnraum den Wert einer Immobilie in die Höhe steigen lassen. Es kann sich also lohnen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Eine Option wäre der Ausbau des Dachbodens. Ein solcher ist mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden, kann aber extra Wohnraum schaffen. Gegebenenfalls bietet sich bei größeren Grundstücken auch ein Anbau an, wobei diese Möglichkeit in dicht bebauten Gebieten nicht immer realisierbar ist.

Bauen Sie einen Pool oder eine Sauna

Sowohl ein Pool als auch eine Sauna gelten als Luxus. Eines oder gar beides zu bauen, kann zu einer immensen Wertsteigerung beitragen. Die anfallenden Kosten werden dabei gerne überschätzt, aber weder ein Pool noch eine Sauna muss zwangsweise Zehntausende von Euros kosten. Entsprechende Bauvorhaben zu realisieren, kann sich also lohnen. Oftmals ist es so, dass weit weniger investiert werden muss, als bei einem anschließenden Verkauf rausgeholt werden kann. Allerdings geht es dabei nicht nur um den Pool oder die Sauna an sich, sondern auch darum, dass die Objekte gut zum Gesamtbild der Immobilie passen.

Investieren Sie in einen schönen Garten

Ein ansehnlicher Garten kann ebenfalls den Wert einer Immobilie steigern und es lohnt sich, hierin zu investieren. Das Beauftragen eines Gärtners ist nicht mit hohen Kosten verbunden, aber ein solcher kann regelmäßig den Rasen mähen, die Hecken pflegen und vergleichbare Aufgaben durchführen. Auf diese Weise können Sie einem potenziellen Käufer bei Interesse ein weiteres Verkaufsargument vorzeigen. Der Garten muss dafür nicht zwangsweise mit teuren Pflanzen wie Bonsais bestückt sein. Es kommt vielmehr auf den Gesamteindruck an und dieser sollte von Anfang an überzeugen.

Sollten Sie einige der genannten Maßnahmen durchführen, können Sie davon ausgehen, dass sich das positiv auf den Wert Ihrer Immobilie auswirkt. Trotzdem oder gerade deswegen sollten Sie im Anschluss eine Bewertung Ihrer Immobilie durchführen, um den Verkehrswert bestimmen zu lassen. Auf diese Weise können Sie einschätzen, mit was für einem Verkaufspreis Sie rechnen können.