Ludwigshafen: Baumfällung an Justizgebäuden in der Wittelsbachstraße

Ludwigshafen – Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz für Amtsgericht, Grundbuchamt und JVA in der Wittelsbachstraße müssen am Samstag, 13. Februar 2021, zehn der dort vorhandenen Bäume gefällt werden. Ihre Wurzeln haben den Grund so stark gehoben, dass große Teile des Parkplatzes nicht mehr gefahrlos nutzbar sind, teilt der für die Verkehrssicherung zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) mit.

Eine Vermeidung der Fällungen wurde fachlich geprüft. Die Bäume sind jedoch schon geschwächt, sie können bei der anstehenden Komplettsanierung des Parkplatzes wegen der umfangreichen Tiefbauarbeiten nicht integriert werden. Die Naturschutzbe- hörde der Stadt hat den Fällungen zugestimmt. Aus fachlichen Erwägungen und zur gleichmäßigen Gliederung des Parkplatzes werden zum Ausgleich acht hochwachsende Laubbäume nachgepflanzt.