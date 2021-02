Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 08.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt, Kirchheim: LKW verliert Eisplatten – PKW beschädigt

Grünstadt / Kirchheim BAB 6 und Kirchheimer Straße – 08.02.2021, 07:20 Uhr (ots) – Der 33-jährige Geschädigte informierte die Polizei, nachdem sich von einem LKW auf der BAB 6 (kurz vor AS Grünstadt – Fahrtrichtung KL) mehrere Eisplatten gelöst hatten, die auf der Motorhaus und der Windschutzscheibe seines PKW „einschlugen“ (Schaden ca. 2000 EUR). Der PKW-Fahrer überholte den LKW gerade, als es zum Unfall kam. In der Kirchheimer Straße konnte der Geschädigte den 54-jährigen LKW-Fahrer aus Gießen anhalten. Weitere Eisplatten landeten bis dorthin neben der Fahrbahn, ohne weiterer Schaden zu verursachen. Die Weiterfahrt des LKW wurde erstmal untersagt. Mittels einer über den ADAC organisierten Hebebühne konnten dann die restlichen Eisplatten entfernt werden, die sich zum Teil lose auf dem Auflieger befanden. Während der Maßnahme musste die Kirchheimer Straße (Höhe Industriestraße) kurzfristig gesperrt werden. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Lambrecht: Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein geführt

Lambrecht (Pfalz) (ots) Ein jugendlicher Mann aus Lambrecht wurde am 08.02.2021 gegen 11:00 Uhr in der Wiesenstraße in Lambrecht mit seinem Roller (Kleinkraftrad) kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich kurz zuvor Betäubungsmittel konsumierte. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Des Weiteren konnte im Rahmen der Durchsuchung des Beschuldigten eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Roller wurde vor Ort abgestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwartet nun Strafanzeigen wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrikeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Neuleiningen: Verkehrsunfall auf BAB 6 unter Alkoholeinfluss

Neuleiningen, BAB 6 (ots) – Am Sonntag, 07.02.2021 gegen 21 Uhr kam es auf der A6, Höhe Neuleiningen in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 51-jähriger ungarischer Staatsbürger blieb mit seinem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache mitten auf der Hauptfahrbahn stehen, sein Fahrzeug war zudem komplett unbeleuchtet und die Gefahrenstelle nicht abgesichert. Hinzu kamen die zu diesem Zeitpunkt herrschenden schlechten Sichtverhältnisse. Ein nachfolgender PKW fuhr auf den liegengebliebenen Wagen auf, der 19-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verletzte sich durch den Aufprall leicht.

