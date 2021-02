Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Unfall mit Schwerverletztem – Offenbach

Ein Porschefahrer befuhr am Samstagabend, um 20:29 Uhr, die Bundesstraße 448 in Richtung Obertshausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der silberne SUV und kollidierte mit einem Baum. Der 29-jährige Fahrer aus Erlensee wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Offenbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 90.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

Lagerhalle einer Kabelmanufaktur brennt – Birstein

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr wurde der Brand einer Lagerhalle in Birstein, in der Straße Rosengarten gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in vollem Umfang in Flammen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aufmerksame Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben und damit gegebenenfalls die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Bad Homburg v.d. Höhe: Die Polizei-News

Polizeistation Bad Homburg

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: Bad Homburg, Saalburgstraße Tatzeit: Freitag, 05.02.2021, zwischen 18:20 Uhr – 19:45 Uhr

Unbekannte Täter hebelten ein Gartentor zum Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Saalburgstraße auf. Danach begaben sich die Täter auf die Terrasse des Hauses. Hier wurde eine gekippte Balkontür aufgehebelt, so verschaffte man sich Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt. Aus der Wohnung wurden Elektrogeräte und eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Tel.: 06172/120-0.

Körperverletzung Tatort: Friedrichsdorf, Bahnstraße, Bahnhof Tatzeit: Samstag, 06.02.2021, 17:51 Uhr

Ein 16-Jähriger aus Kronberg war zusammen mit drei Freunden unterwegs. Eine Gruppe von sieben Personen folgte ihnen nach verbalen Streitigkeiten (bereits im Zug zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf) auf die Rückseite des Friedrichsdorfer Bahnhofes. Im weiteren Verlauf wurden drei Personen der vierköpfigen Gruppe von den anderen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Beschreibung der Tätergruppe: alle ca. 15-17 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Tel. 06172/1200.

Polizeistation Oberursel

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Einbruch in Wohnung Tatort: Oberursel, Wallstraße Tatzeit: Samstag, 06.02.2021, zwischen 19:10 Uhr – 21:10 Uhr

(SW) Am Samstagabend brachen unbekannte Personen in die Wohnung einer 50-jährigen Oberurselerin ein. Derzeit ist unbekannt, wie die Täter in die Wohnung des Mehrfamilienhauses kamen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Katalysator Tatort: Oberursel, Am Gaßgang Tatzeit: zwischen Donnerstag, 04.02.2021, 18:00 Uhr und Freitag, 05.02.2021, 08:10 Uhr

(SW) Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines grauen Mitsubishis. Das Fahrzeug der 54-jährigen Besitzerin war auf einem Parkplatz in der Straße „Am Gaßgang“ abgestellt. Unbekannte Personen schnitten den Katalysator heraus und entwendeten diesen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall Unfallort: Kronberg, Schönberger Straße Unfallzeit: Freitag, 05.02.2021, 16:36 Uhr

Eine 73-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die Schönberger Straße in Richtung Oberhöchstadt. Die 34-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Fichtenstraße Richtung Schönberger Straße. An der Einmündung beachtete die Mercedes-Fahrerin am STOP-Schild nicht die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Straftaten

Zwei Außenspiegel abgetreten Tatort: Kronberg-Oberhöchstadt, Altkönigstraße Tatzeit: Sonntag, 07.02.2021, 00:25 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden drei Jugendliche beobachtet, die an zwei geparkten Pkw Mercedes jeweils einen Außenspiegel abtraten und danach flüchteten. Die männlichen Täter waren alle ca. 180 cm groß, schlank, zwischen 18 und 19 Jahre alt und trugen unauffällige dunkle Kleidung. Einer trug eine graue Mütze. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter Tel. 06174/ 9266-0 in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Fußgängerin angefahren Unfallort: Usingen, Bahnhofstraße Unfallzeit: Samstag, 06.02.2021, 11:49 Uhr

Am Samstagmittag wurde auf der Bahnhofstraße in Usingen eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und hierbei zumindest leicht verletzt. Dazu kam es, als eine 64-jährige Frau aus Usingen mit ihrem Seat Ibiza von dem Parkplatz eines Supermarktes in die Bahnhofstraße eingefahren ist. Sie übersah dabei eine 81-jährige Usingerin, welche gerade fußläufig die Bahnhofstraße querte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, in dessen Folge die 81-Jährige zu Fall kam. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das beteiligte Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Schwerwiegender Unfall nach Vorfahrtsmissachtung Unfallort: Usingen, Bahnhofstraße / Am Riedborn Unfallzeit: Samstag, 06.02.2021, 18:40 Uhr

Zwei Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagabend in Usingen.

Ein 28-Jähriger aus Usingen befuhr mit seinem 5er BMW die Straße Am Riedborn und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Bahnhofstraße fahren. Die Vorfahrt des 28-Jährigen missachtete eine 17-Jährige aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, welche mit ihrem Leichtkraftfahrzeug (Fiat 500) auf der Bahnhofstraße fuhr und die Einmündung geradeaus in Richtung Bahnhof passieren wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 17-jährige Fahrerin und die ebenfalls 17-jährige Beifahrerin des Fiat 500 leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Gebäude beschädigt und unerlaubt vom Unfallort entfernt Unfallort: Schmitten-Niederreifenberg, Emser Straße Unfallzeit: zwischen Donnerstag, 04.02.2021, 13:00 Uhr und Freitag, 05.02.2021, 08:00 Uhr

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen kam es zu einer Beschädigung an einer Metzgerei im Schmittener Ortsteil Niederreifenberg. Vermutlich durch einen vorbeifahrenden Lkw wurde ein Rollladen des Betriebes beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen telefonisch (06081 9208-0) oder per E-Mail (pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de) in Verbindung zu setzen.