Neustadt: Wäscheschleuderbrand in der Winzinger Straße

Neustadt an der Weinstraße – In einer Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses geriet am 06.02.2021 gegen 12:45 Uhr eine Wäscheschleuder in Brand. Die Schleuder war von den Bewohnern bereits vom Stromnetz getrennt und abgelöscht. Über Notruf wurde die Feuerwehr zur Kontrolle der durchgeführten Maßnahmen angefordert.

Das Elektrogerät schafften die Einsatzkräfte ins Freie, kontrollierte es und führten noch kleinere Nachlöscharbeiten durch. Da die Wohnung verqualmt war, setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein, um diese zu belüften. Der Rettungsdienst versorgte die Person vor Ort, eine Einweisung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Einsatz war gut einer halben Stunde abgearbeitet.