Neustadt: „Hering to go!“ am 17. Februar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Der SPD Ortsverein Haardt lädt am Aschermittwoch (17.02.2021) zum 31. Heringsessen im Prot. Gemeindehaus Haardt – Am Bürgergarten 5 ein.

„Leider können wir wegen Corona die Heringe nicht wie üblich zusammen im Gemeindehaus essen und uns gemütlich unterhalten. Daher bieten wir Ihnen/euch an, die Heringe abzuholen.“

„Hering to go!“

Zur besseren Planung wird gebeten, sich bei Beate Deidesheimer | Tel. 06321 1890541 E-Mail: fraubd@t-online.de bis spätestens Freitag, 12. Feb. 2021, anzumelden.

„Es gibt Hering mit Gequellten und Sie können gerne auch eine Flasche Wein erwerben. Wir lassen uns von Corona nicht unser traditionelles Heringsessen vermiesen! Bleiben sie xund!“

Ihre SPD – Haardt