Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Lambrecht: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lambrecht (ots) – Am 05.02.2021 wurden gegen 16:50 Uhr zwei Personen am Gemeinschaftshaus in Lambrecht einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei den 18 und 28 Jahre alten Männern ein Joint und mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Personen hatten sich nach dem Erblicken des Streifenwagens zuvor versucht, einer Kontrolle zu entziehen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Haßloch: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Haßloch/Pfalz (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt konnte durch 2 Beamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Kirchgasse in Haßloch am Sonntag, 07.02.2021, gegen 01:55 Uhr ein Fahrradfahrer festgestellt werden, der starke Gleichgewichtsprobleme hatte und zudem nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Gegen den 19jährigen wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Zudem muss er mit weiteren Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde rechnen.

Haßloch: Haftbefehl vollstreckt

Haßloch/Pfalz (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers in Haßloch am 06.02.2021 gegen 23:19 Uhr konnte festgestellt werden, dass gegen den 29jährigen Mann ein Haftbefehl wegen Nichtbezahlens einer Geldstrafe vorlag. Durch Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages vor Ort an die zuständige Staatsanwaltschaft konnte er eine Verhaftung abwenden.

Grünstadt, Kirchheim: Unfall mit schwer verletzter Person auf der BAB 6

Grünstadt / Kirchheim a.W. (ots) – Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 09:45 h ereignete sich auf der BAB 6, Höhe AS Grünstadt, ein Verkehrsunfall. Der zwanzigjährige Fahrer aus Bayern verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er rechtsseitig gegen die Schutzplanke, wodurch er leicht verletzt wurde. Die achtzehnjährige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu.

Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen einer Fahrzeugdurchsuchung konnten durch die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim zudem Marihuana, Haschisch sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von THC, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie fahrlässiger Körperverletzung. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Kurzzeitig musste die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Mannheim sowie der rechte Fahrstreifen der BAB 6 gesperrt werden.

Insgesamt waren zwei Streifen der PAST Ruchheim, eine Streife der PI Grünstadt, 4 Fahrzeuge und 20 Kräfte der Feuerwehr Grünstadt sowie 3 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):