Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zeugen verständigten am Freitagnachmittag die Polizei, da sie im Stadtteil Neckarstadt eine Ansammlung von Jugendlichen bemerkt hatten. Nach Angaben der Zeugen sollen sich gegen 16.30 Uhr in der Mittelstraße, nahe der Straßenbahnhaltestelle Bürgermeister-Fuchs-Straße rund 15 bis 20 Jugendliche in Kleingruppen getroffen haben, mit Schlagwerkzeugen bewaffnet sein und nun in Richtung Neckar unterwegs sein.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften in den Stadtteilen Neckarstadt, Innenstadt und Jungbusch konnten schließlich 10 Kinder und Jugendliche zwischen 12-16 Jahren festgestellt und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht werden.

Die Kinder und Jugendlichen führten Messer, Schlagstöcke und Schlagring bei sich. Sogar eine beidseitig geschliffene Machete wurde sichergestellt.

Die Hintergründe des Zusammentreffens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen die CoronaVO ermittelt. Inwiefern weitere Straftatbestände zum Tragen kommen, wird derzeit geprüft.

Die Kinder und Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.