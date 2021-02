Kaiserslautern: Traktor-Sternfahrt zum Insektenschutzpaket am 09. Februar 2021

Mainz / Kaiserslautern – Kommende Woche soll im Bundeskabinett das Insektenschutzgesetz und die geänderte Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung verabschiedet werden. Diese Regelungen zur Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung haben gravierende Auswirkungen auf alle Betriebe aus Landwirtschaft und Weinbau. Die darin enthaltenden pauschalen Vorgaben und Verbote greifen massiv in die Bewirtschaftung und in die Eigentumsrechte ein, ohne dem Insektenschutz wirklich zu dienen. Zielführende Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz werden aufs Spiel gesetzt, Fördermöglichkeiten werden zerstört. In der Konsequenz ist die regionale Produktion von Lebensmitteln gefährdet.

Vor diesem Hintergrund wird der Berufsstand am Dienstag, den 9. Februar 2021 Flagge zeigen und Traktor-Sternfahrten nach Alzey, Neustadt und Kaiserslautern veranstalten. Unter dem Motto „Wir können Insektenschutz besser!“ setzen der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV) und Land schafft Verbindung (LSV) ein deutlich sichtbares Zeichen in der Bevölkerung und unterstützen damit die Forderung nach einem praxistauglichen Insektenschutz – gemeinsam mit der Landwirtschaft.

Aktueller Planungstand der Traktor-Sternfahrten

(vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden)

Sternfahrt Alzey

Route Kirchheimbolanden – Alzey

Start 06:45 Uhr im Gewerbegebiet Kirchheimbolanden mit weiteren Sammelpunkten in Monsheim und Flomborn

Start 06:30 Uhr am Radweg zwischen MZ-Finthen und Wackernheim mit weiteren Sammelpunkten in Gau-Algesheim, Ober-Hilbersheim, Wörrstadt und Ensheim

Start 07:00 Uhr Gaustraße (nahe Sportplatz MZ-Ebersheim) mit weiteren Sammelpunkten in Undenheim und Gau-Odernheim

Der Abschluss aller Routen ist ca. 08:30 Uhr am Haus der Landwirtschaft in Alzey (Otto-Lilienthal-Straße 4).

Sternfahrt Neustadt

Start 08:00 Uhr am Wirtschaftsweg neben dem DLR Rheinpfalz, Neustadt-Mußbach (Traktoren fahren aus den Bereichen Bad Dürkheim, Landau, Germersheim und Rhein-Pfalz-Kreis an); anschließend gemeinsame Kolonnenfahrt in die Innenstadt.

Sternfahrt Kaiserslautern

Start 11:00 Uhr in der Von-Miller-Straße 13, Kaiserslautern (Traktoren fahren aus den Bereichen Kusel, Südwestpfalz, Landkreis Kaiserslautern und Rockenhausen an); anschließend gemeinsame Kolonnenfahrt durch die Stadt.

Weitere Ankündigungen: