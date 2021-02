Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 06.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahren unter Alkoholeinfluss, Verstoß gegen Corona-Verordnung

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 06.02.2021, gegen 00:05 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein PKW auf dem Wurstmarktplatz auf. Dieser befuhr anschließend die B37 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Die 59-jährige Dame aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse erfolgte. Der Führerschein wurde bis zur Ausnüchterung sichergestellt. Die Dame erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Des Weiteren wurden gegen ihre Mitfahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese zuvor wegen Alkoholkonsums im öffentlichen Raum gegen die geltenden Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung verstoßen hatten.

