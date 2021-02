Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorrollerfahrer die Sauterstraße, in 67433 Neustadt/Weinstraße. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und kam zu Fall. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Lackstreifschaden an der Fahrerseite des PKW. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Da er angab zuvor Alkohol getrunken zu haben wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eröffnet und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden die Schlüssel des Motorrollers sichergestellt.

