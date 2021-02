Neustadt: Keine Veranstaltungen und Feste bis zum 30. Juni 2021

Neustadt an der Weinstraße – Bis Ende Juni 2021 werden keine Feste und Veranstaltungen unter freiem Himmel, an denen die Stadt Neustadt an der Weinstraße oder eine der neun Ortsverwaltungen beteiligt sind, in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Darauf haben sich Oberbürgermeister Marc Weigel und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher am vergangenen Mittwoch, 03.02.2021, vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie, entschieden.

Mit der Entscheidung möchten die Verantwortlichen allen Beteiligten eine frühzeitige Planungssicherheit geben und eine einheitliche Linie in allen Weindörfern verfolgen.

Von der Absage betroffen sind unter anderem das Mandelblütenfest im Ortsteil Gimmeldingen, die Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe, die- Weinkerwen in den Ortsteilen Duttweiler und Königsbach sowie das Weinfest im Ortsteil Haardt. Im Weindorf Hambach wird das Andergasserfest und das Schloßstraßenfest »Hambach schwarz-rot-gold« entfallen.

Im April werden Oberbürgermeister Marc Weigel und die Neustadter Ortsvorstehrinnen und Ortsvorsteher die Lage neu bewerten und darüber beraten, in welchem Rahmen Feste und Veranstaltungen nach dem 30. Juni wieder stattfinden können.