Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Ein Unfall kommt selten allein (siehe Foto)

BAB 6-Richtung Saarbrücken/ Gem. Enkenbach Alsenborn (ots) – Aufgrund eines technischen Defektes verweigerte das Fahrzeug eines 32-Jährigen jegliche Gasannahme. Trotzdem wollte er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW überholen und scherte deshalb auf den linken Fahrstreifen aus. Ein von hinten auf der linken Fahrspur herannahender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte schließlich mit dem PKW des 32-Jährigen.

Dabei wurden der 32-Jährige, seine 28-jährige Beifahrerin und der von hinten auffahrende 28-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren beide total beschädigt und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein weiterer von hinten herannahender Fahrer eines Toyota, besetzt mit einem 43-Jährigen, erkannte dies glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der wiederum dahinterfahrende 32-jährige SUV-Fahrer schaffte dies aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes nicht mehr und kollidierte seinerseits mit dem Toyota. Auch bei dieser Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und die Fahrzeuge total beschädigt.

Durch den Rettungsdienst wurden alle Personen zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 69.000 Euro geschätzt. Zeitweise musste die Richtungsfahrbahn Saarbrücken voll gesperrt werden. |past

Überladenes Fahrzeuggespann aus dem Verkehr gezogen

BAB 6 (ots) – – Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern haben heute Morgen auf der BAB 6 in Höhe des Autobahndreiecks Kaiserslautern ein augenscheinlich überladenes Fahrzeuggespann aus dem Verkehr gezogen. Das Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, hatte mehrere Traktorenreifen, Felgen, ein Bohrgestänge und ein Motorrad auf einem Pkw-Transportanhänger geladen.

Der osteuropäische Fahrzeuglenker hatte die Ladung nur notdürftig mit Spanngurten gesichert. Da das Gespann mit mehr als einer Tonne überladen und die Gerätschaften nicht ausreichend gesichert waren, wurde von den Beamten die Weiterfahrt untersagt.

Außerdem konnte der 40-jährige Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann vorlegen. Gegen ihn wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. |PASt

Nägel in Reifen gebohrt

Otterbach (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag in der Straße Henkelberg Nägel in den Reifen eines Autos gebohrt. Als die Halterin am Nachmittag wegfahren wollte, entdeckte sie den Schaden. Mehrere Nägel steckten in einem Reifen ihres Wagens. Das Motiv für die Tat ist unklar. Andere Fahrzeuge waren von der Attacke des Unbekannten nicht betroffen.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht und Verkehrsgefährdung: Polizei ermittelt gegen Lkw-Fahrer

Otterberg (ots) – Zwischen Baalborn und Otterberg ist es am Mittwochabend zum Unfall gekommen. Die Polizei ermittelt gegen einen Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann in einer Kurve zu weit links gefahren. Mit seinem Lastwagen streifte er einen entgegenkommenden Pkw. Das Auto wurde beschädigt.

Dann soll der 58-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren sein. Später habe er einen weiteren Pkw geschnitten und sei über eine rote Ampel gefahren, so Zeugen. Die Polizei machte den 58-jährigen Lkw-Fahrer ausfindig. Der Mann streitet die Vorwürfe ab. Er blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Parkendes Auto beschädigt

Otterbach (ots) – Einen Schaden von mindestens 1.200 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstag in der Konrad-Adenauer-Straße verursacht. Beim Ein- oder Ausparken vor einer Arztpraxis beschädigte der Unbekannte mit seinem Wagen einen Opel Corsa. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zigarettenautomat im Wald entdeckt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Nähe des Altenhofs hat die Polizei im Wald einen Zigarettenautomaten sichergestellt. Ein Zeuge entdeckte das aufgebrochene Gerät am Donnerstagvormittag. Bei der Bergung unterstütze die Feuerwehr. Wo der Automat fehlt, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Otterberg (ots) – Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag im Geißbergring aus einem Auto einen Geldbeutel gestohlen. Der Wagen parkte zwischen 16 Uhr und 11 Uhr auf der Straße. Wie die Diebe es anstellten das Fahrzeug zu öffnen ist nicht geklärt. In der Brieftasche befanden sich etwa 100 Euro, eine Bankkarte und Ausweisdokumente.

Das Portemonnaie, die EC-Karte und sämtliche Papiere fand später eine Spaziergängerin in der Nähe des Tatorts, das Bargeld fehlte. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gefahrgut-LKW mit defektem Reifen aus dem Verkehr gezogen

BAB 6 Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Im Rahmen der gestrigen Streifenfahrt auf der BAB 6, in Höhe der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau fiel den Kollegen der Schwerverkehrsüberwachung der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums ein Gefahrgut-Sattelzug auf, an dessen Anhängerachse offensichtlich ein Rad fehlte. Der Lkw wurde von den Spezialisten auf einen nahegelegenen Rastplatz gelotst und näher überprüft.

Es stellte sich heraus, dass am Anhänger ein Reifen geplatzt war und lediglich noch die Teile des Reifens auf der Felge hingen. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass der Reifen schon vor längerer Zeit geborsten war und die 38-jährige Lkw-Fahrerin dies offensichtlich nicht bemerkt hatte. Der Lkw war mit insgesamt 21 Tonnen Fracht, davon 1 Tonne als Gefahrgut klassifizierte Farbe in Fässern beladen. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt bis zur Instandsetzung des defekten Reifens untersagt. Darüber hinaus erwartet sie ein Bußgeld.

Unfall: Polizei sucht roten Toyota

Otterberg (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Toyotas. Der Kleinwagen war am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in einen Unfall verwickelt. Kurz vor 8 Uhr musste ein 69-jähriger Autofahrer in Höhe der ARAL-Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Toyota bremste nicht rechtzeitig und krachte in das Heck des Wagens. Am Auto des 69-Jährigen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 600 Euro schätzt. Während der Geschädigte am Fahrbahnrand anhielt, brauste der rote Kleinwagen ohne Anzuhalten in Richtung Otterbach davon.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem roten Toyota und dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf