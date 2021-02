Ermittler stellen fast 3 Kilo Rauschgift sicher (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Fast drei Kilo Rauschgift hat die Polizei am Freitag bei einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtgebiet sichergestellt. Gegen den 24-jährigen Bewohner wird wegen Verdachts des Drogenhandels mit nicht geringen Mengen ermittelt. Neben rund 2,7 Kilo Amphetamin wurden in seinen Wohnräumen auch 1.800 Ecstasy-Tabletten und mehrere hundert Euro Bargeld gefunden.

Der 24-Jährige wurde am Mittag dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte bestritt, mit den aufgefundenen Drogen Handel getrieben zu haben.

In einer weiteren Wohnung, die ebenfalls am Freitagmorgen durchsucht wurde, fanden die Einsatzkräfte kleine Mengen Cannabis. Auch diese wurden sichergestellt. Auf den 29-jährigen Bewohner kommt ebenfalls ein Strafverfahren zu. Ihm wird vorgeworfen, in die Drogengeschäfte des 24-Jährigen verwickelt zu sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Berauscht und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend kassiert. Der 42-Jährige wurde kurz vor 23 Uhr in der Merkurstraße angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kam zunächst heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Darüber hinaus stellten die Beamten im Verlauf der Kontrolle bei dem 42-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamine und bestätigte somit den Verdacht.

Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den 42-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. |elz

Mit Graffiti Häuser beschmiert

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte zwei Häuser in der Pirmasenser Straße und der Humboldtstraße mit Farbe besprüht. Beide Gebäude waren mit dem Schriftzug “KUZENGZ” versehen.

Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Donnerstag zwischen 16 Uhr und 9 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern entgegen. Bürgerinnen und Bürger, denen durch die Sprayer ein Schaden entstanden ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrradfahrer mit Rauschgift erwischt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Freitag ist einer Polizeistreife in der Mainzer Straße ein Fahrradfahrer aufgefallen. Wie sich später herausstellte stand der 29-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Der Mann lenkte seinen Drahtesel in unsicherer Weise und ohne Licht durch die Nacht. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrradfahrer Rauschgift konsumiert haben könnte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht.

Demnach hatte der 29-Jährige Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin intus.

In seinem Rucksack fanden die Polizisten zwei kleine Päckchen mit Haschisch. Fahrrad durfte der Mann nicht mehr fahren. Die Beamten stellten das Rad vorsorglich sicher. Der 29-Jährige musste die Einsatzkräfte zum Altstadtrevier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Der 29-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Gas und Bremse verwechselt

Kaiserslautern (ots) – Ein 42-Jähriger hat am Donnerstag beim Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Altenwoogstraße einen Unfall verursacht. Er verwechselte Gas und Bremse. Während des Abbiegens beschleunigte der Wagen des 42-Jährigen plötzlich. Statt langsamer fuhr der Mann mit seinem Auto immer schneller. Am Straßenrand krachte der Pkw gegen einen Blumenkübel und touchierte ein parkendes Fahrzeug.

Wie sich herausstellte hat der Fahrer statt auf die Bremse zu treten, das Gaspedal erwischt.

Es entstand Sachschaden von mindestens 1.400 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Der Verursacher musste ein Verwarnungsgeld bezahlen. |erf

Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige fiel am späten Donnerstagabend Polizeibeamten in der Innenstadt auf und wurde daraufhin kontrolliert. In seinen Sachen wurde eine kleine Menge Haschisch gefunden.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Woher er das Rauschgift hatte, wollte der Mann nicht sagen. Mit der Vernichtung der Substanz war er einverstanden. Auf den 42-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Außenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache gingen diese Woche zwei Anzeigen über beschädigte Pkws in der Pariser Straße und der Waldstraße ein. An beiden Fahrzeugen, ein Dacia Sandero und ein Peugeot 206, wurde jeweils ein Außenspiegel demoliert.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit war den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen Mittwoch, 27. Januar 17: 45 Uhr und Donnerstag, 28. Januar 06:30 Uhr. Aufgrund der Nähe der Orte und der Tatzeit, vermutet die Polizei, dass ein Zusammenhang bei den Beschädigungen besteht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, werden gebeten, sich unter 0631 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz

Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag eingehandelt. Der amtsbekannte 46-Jährige war Polizeibeamten am frühen Abend am Steuer eines Autos aufgefallen – allerdings passten die Kennzeichen nicht zum Kaiserslauterer Wohnsitz des Mannes.

Der Wagen wurde daraufhin gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu diesem Pkw gehörten, sondern an diesem Abend als gestohlen gemeldet wurden. Demnach hatten unbekannte Täter die Schilder in den vergangenen Tagen an einem Dacia Duster in der Trippstadter Straße abmontiert.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt und der Pkw abgeschleppt. Gegen den 46-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und der Urkundenfälschung strafrechtlich ermittelt. |cri

Mann mit Dachlatte aufgefallen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag ist ein Mann im Veilchenweg aufgefallen. Der 44-Jährige hatte eine Dachlatte bei sich und schaute auffällig in parkende Autos. Eine Polizeistreife sprach den Mann an. Wie sich herausstellte, stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen einen Joint, ein Plastiktütchen mit Marihuana und Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 44-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln entgegen. Was er mit der Dachlatte vor hatte, ist nicht geklärt. |erf

Ausgetrunken

Kaiserslautern (ots) – Ausgetrunken hat ein mutmaßlicher Ladendieb am Mittwoch in einem Supermarkt am Stiftsplatz. Der Mann nahm am frühen Nachmittag eine Getränkepackung aus dem Warenregal, trank und stellte die leere Packung zurück ins Regal.

Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und stellte den 18-Jährigen zur Rede. Das Getränk konnte der Mann nicht bezahlen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. |erf

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag ist ein Autofahrer aufgefallen. Als Polizeibeamte den 28-Jährigen kurz vor ein Uhr in der Danziger Straße stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag.

Der Urintest zeigt ein positives Ergebnis bei Amphetaminen an.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz