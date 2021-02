Darmstadt

87-Jährige stürzt schwer im Supermarkt – Geldbeutel verschwunden

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht einer Körperverletzung sowie dem Diebstahl eines Geldbeutels stehen, suchen die Beamten der EDC (Ermittlungsgruppe-City) dringend Augenzeugen des Vorfalls.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, war am Freitag (29.1.) gegen 15.45 Uhr eine 87-jährige Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Heinheimer Straße aufgrund noch nicht bekannter Ursache gestürzt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Anschluss bemerkte die Seniorin zudem, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Wie es zu dem Sturz kommen konnte und ob das Fehlen des Geldbeutels hier im Kontext steht, ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Für die genaue Rekonstruktion des Geschehens bitten die ermittelnden Beamten um Unterstützung von Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und möglicherweise wichtige Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-3900 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Beifahrertür aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz abgestellter schwarzer VW Polo geriet am Donnerstag (4.2.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr aus und brachen auf noch nicht bekannte Weise in den Innenraum des Fahrzeuges ein. Dort entwendeten sie eine zurückgelassene Tasche. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einbrecher in Mehrfamilienhaus – Wohnungstür aufgehebelt und Räume durchsucht

Darmstadt (ots) – Auf der Suche nach Wertvollem haben bislang noch unbekannte Täter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße heimgesucht. In der Zeit zwischen Mittwoch (3.2.), 14.45 Uhr und Donnerstag (4.2.),14.30 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür auf und machten sich in den Räumen zu schaffen.

Ob die ungebetenen Gäste fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Hochwertiges Notebook aus Auto entwendet

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag 04.02.-05.02.2021 haben Kriminelle in der Rundeturmstraße aus einem blauen Toyota ein zurückgelassenes hochwertiges Notebook entwendet. Um an die begehrte Beute zu gelangen, die im Fußraum der Rückbank lag, schlugen die Täter die Seitenscheibe ein, schnappten sich das begehrte Diebesgut und machten sich damit auf und davon.

Die Kripo in Darmstadt hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 Zeugenhinweise zu den Tätern entgegen.

In diesem Zusammenhang wiederholen die Polizisten erneut ihren dringenden Rat: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Auto zurück. Auch vermeintliche Verstecke, wie z.b. der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese “Verstecke” ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen werden.

Über 8 Kilogramm Drogen beschlagnahmt – Zwei Tatverdächtige in Haft

Darmstadt/Bad Hersfeld (ots) – Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Bad Hersfeld gegen elf Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 40 Jahren, wurden am Dienstag (02.02.) und Donnerstag (04.02.) unter anderem über acht Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Unterstützt von Kollegen aus ganz Hessen durchsuchten die Ermittler, auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen der Amtsgerichte Fulda und Darmstadt, mehrere Wohnungen in Bad Hersfeld/Neuenstein, Bebra und Darmstadt. Dabei stellten sie insgesamt über acht Kilogramm Marihuana, Haschisch, Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten, verschiedene Waffen, eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel sicher. Einen Großteil der Betäubungsmittel entdeckten die Beamten in einem Erdbunker in einem Waldgebiet bei Neuenstein.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob den Tatverdächtigen auf Grundlage der jetzt gewonnenen Erkenntnisse weitere Straftaten zugeordnet werden können. Ein sichergestellter Schreckschussrevolver und ein Teleskopschlagstock konnten bereits einem schweren Raub in Neuenstein aus dem Jahr 2017 zugeordnet werden.

Drei im Zusammenhang mit diesen Durchsuchungen festgenommene Personen, ein 27-jähriger Mann aus Neuenstein, ein 28-jähriger Bad Hersfelder sowie eine 23-jährige Bad Hersfelderin, wurden am Mittwoch der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda gegen alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die beiden Männer, die auch mit dem Raub aus dem Jahr 2017 in Verbindung gebracht werden, wurden im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Haftbefehl gegen die 23-Jährige wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Außer Rand und Band – 64-Jähriger flüchtet nach Diebstahl

Groß-Bieberau (ots) – Ein 64 Jahre alter Mann aus Modautal wird sich nach seiner Festnahme am Donnerstag (4.2.) wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr, war der Tatverdächtige in einem Supermarkt “Am Schaubacher Berg” dabei beobachtet worden, wie er einen Duschkorb einsteckte und diesen nicht bezahlte.

Von Kunden und Mitarbeitern des Marktes auf den Diebstahl hin angesprochen, verließ er zügig das Geschäft und entfernte sich zunächst fußläufig zu einem weiteren angrenzenden Parkplatz. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zu seinem geparkten Auto zurück, wo er wiederholt von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen und aufgefordert wurde, die Ware zu bezahlen. Hierauf reagierte der 64-Jährige ungehalten, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr davon. Dabei touchierte er beim rückwärts Ausparken eine 55-jährige Zeugin des Geschehens, die sich hierauf leicht verletzte und in eine ärztliche Behandlung geben musste. Scheinbar unbeirrt setzte der Mann aus Modautal jedoch seine Fahrt fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungs-und Ermittlungsmaßnahmen wurde sein Auto rasch von der Polizei vor seiner Wohnanschrift lokalisiert. Weil sich der Tatverdächtige jedoch jeglichen Aufforderungen seine Haustür zwecks Überprüfung zu öffnen verweigerte, wurde noch vor Ort auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und umgesetzt.

Bei der Durchsuchung konnte der Flüchtende angetroffen, dass Diebesgut jedoch nicht aufgefunden werden. Warum der 64-Jährige derart ungehalten reagierte ist unter anderem nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt übernommen haben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen.

Verdächtige Geräusche in der Nacht

Griesheim (ots) – Verdächtige Geräusche haben Anwohner im Südring in der Donnerstagnacht (4.2.) aufhören lassen. Als sie kurz nach 23.15 Uhr nach dem Rechten schauten, bemerkten sie einen noch unbekannten Mann, der sich auf dubiose Art und Weise an einem in dem Hinterhof abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Offenbar bemerkte der Dieb, dass er beobachtet wurde. Er ließ von seinem weiteren Vorgehen ab und ergriff die Flucht.

Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Mütze, einer hellen Jacke und Turnschuhen mit roten Applikationen bekleidet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06155/83850 erbeten.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 05.02.2021 gegen 11:05 wurde auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus Mörfelden (Westendstraße) ein schwarzer Opel Insignia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Zeuge konnte beobachten, dass es sich bei dem Verursacher um einen blauen Opel Astra Kombi handelt. Jedoch konnte das Kennzeichen nicht komplett abgelesen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, 06105-40060.

Kreis Bergstraße

Unfallzeugen nach Verkehrsunfall in der Karlsbader Straße gesucht

Hofheim (ots) – Am Donnerstag (04.02.) kam es gegen 13:30 h zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Verlängerung Karlsbader Straße (Feldweg) Richtung Wattenheimer Weg. Eine 51-jährige Frau war dort mit ihren Walking-Stöcken unterwegs. Von hinten kam ein Autofahrer und erfasste den Walking-Stock. Dieser wurde mitgerissen und zerbrach. Die Frau verletzte sich am Handgelenk. Zunächst hielt der Autofahrer an, fuhr dann aber nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weiter.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der am Unfall beteiligt war und nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 05.02.2021 gegen 14.10 Uhr befuhr den Fahrer eines grauen FIAT Panda mit HH-Kennzeichen in Bensheim den Berliner Ring in südliche Fahrtrichtung. In Höhe der Tennisanlage prallte der PKW aus unbekannter Ursache gegen einen Baum. Der Fahrer und Beifahrer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum Fahrer oder Beifahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251- 84680 entgegen.

Odenwaldkreis

Unfallflucht auf dem Dreiseetal-Parkplatz

Erbach (ots) – Am Donnerstag 04. Februar 2021 wurde in der Zeit zwischen 16:00-17:00 Uhr auf dem Parkplatz “Dreiseetal” in 64711 Erbach ein dort abgestellter schwarzer Renault beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrertür des Renault.

Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann oder etwas beobachten konnte, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.Nummer 06062-9530.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen