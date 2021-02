Gießen: Schriftzüge hinterlassen

In der Liebigstraße und in der Frankfurter Straße haben Unbekannte offenbar in der Nacht zum Freitag 05.02.2021 Parolen hinterlassen. Beispielsweise hatten die Vandalen in der Liebigstraße an einer großen Grundstücksmauer große Schriftzüge mit dem Inhalt “Polizisten töten” hinterlassen. Ähnliche Parolen konnten noch in der Liebigstraße an der Außenfassade eines Pförtnerhäuschens und an der Verkleidung der Rolltreppe zum Elefantenklo entdeckt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Straftätern geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Pohlheim: Gartenhütte in Vollbrand

Im Baumgartenweg in Holzheim kam es am Donnerstagmittag zu einem Vollbrand einer Gartenhütte. Zeugen hatten die Rettungskräfte gegen 12.30 Uhr verständigt. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden.

Das Gartenhaus und ein Unterstand brannten komplett nieder.

Ein Wohnhaus wurde leicht an der Fassade beschädigt.

Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Gießen: Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

In der Bahnhofstraße konnte ein 18-Jähriger am Donnerstagmittag 04.02.2021 nach dem Diebstahl eines Handys festgenommen werden. Die Beamten nahmen Verdächtigen, einen algerischen Asylbewerber, fest. Es stellte sich heraus, dass ein Zeuge beobachtet hatte, wie ein Mann eine Autotür öffnete und aus dem Innenraum den PKW ein Handy nahm.

Kurz bevor der Dieb flüchten konnte, hielt der Zeuge ihn fest und wartete ab, bis eine Streife kam. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Tür nicht verschlossen

Eine Fahrerin eines Kleinlasters hatte offenbar am Donnerstag 04.02.2021 gegen 17.30 Uhr, nicht abgeschlossen. Dies nutzte ein Unbekannter in der Bruchstraße aus und öffnete eine Tür. In dem Fahrzeug fand er eine Handtasche und verschwand mit dieser in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drogen gefunden

Schnell weg war eine Gruppe von jungen Männern oder Jugendlicher am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, in der Krofdorfer Straße in Gießen. Die Gruppe hatte sich im Bereich eines Parkdecks aufgehalten und Reißaus genommen, als sie den Streifenwagen bemerkten.

Die Beamten fanden an der Stelle, an der sich die Personen zuvor aufhielten, mehrere Gramm Drogen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Langgöns: Fast zwei Promille

Stattliche zwei Promille zeigte das Testgerät am Donnerstag, gegen 22.45 Uhr, in Langgöns an. Polizeibeamte hatten einen Autofahrer kontrolliert und festgestellt, dass er offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Nach dem Test musste der 54-Jährige mit zur Blutentnahme.

Seinen Führerschein musste er auf der Wache zurücklassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Randalierer gesucht

In der Felsstraße in Grüningen hat ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen einen Schaden von mehreren tausend Euro versuracht. Der Unbekannte hatte gegen 01.00 Uhr offenbar mit einer Eisenstange eine Haustür, mehrere Außenleuchten und ein Fahrzeug beschädigt.

Der Täter, der von Zeugen als kräftig beschrieben wird, konnte unerkannt entkommen. Er soll etwa 170 Zentimeter groß sein und kurze dunkle Haare haben.

Zur Tatzeit habe er eine helle Jacke getragen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Am Mittwoch (03.Februar) gegen 13.15 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Max-Eyth-Straße in Richtung Rödgener Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 1 geparkten Audi. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf 650 Euro geschätzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen grauen VW Polo handeln.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Ein bislang Unbekannter befuhr Donnerstagmorgen (04.Februar) gegen 08.10 Uhr die Lonystraße aus Richtung Uni Hauptgebäude kommend und missachtete offenbar im Kreuzungsbereich zur Goethestraße die Vorfahrt eines 24-jährigen Radfahrers. Trotz dem Bremsmanöver des Radfahrers kam es zu einer Berührung mit dem Fahrzeug. Es entstand kein Sachschaden. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen silberfarbenen VW Golf.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Skoda touchiert

Zwischen Mittwoch (03.Februar) 12.30 Uhr und Donnerstag (04.Februar) 14.15 Uhr befuhr ein Unbekannter die Landmannstraße und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Yeti. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Unfallflucht in der Philipp-Reis-Straße

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag (13.Dezember) 22.00 Uhr und Donnerstag (07.Januar) 18.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Philipp-Reis-Straße geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem weißen 3er BMW zurückkam, war dieser im Bereich des hinteren, linken Radlaufes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Wildunfall

6.000 Euro Schaden sind die Folge eines Wildunfalls von Donnerstag (04.Februar) auf der Bundesstraße 457 bei Hungen. Eine 20-jährige Frau aus Nidda fuhr gegen 21.15 Uhr in Richtung Nidda als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Reh nicht überlebte. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Zusammenstoß mit Reh

Donnerstagabend (04.Februar) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Marburger in einem BMW die Landstraße 3127 von Geilshausen nach Kesselbach. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß zurück in den Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bei Parkmanöver Audi beschädigt

Ein 42-jähriger Mann aus Gießen in einem Renault beabsichtigte am Donnerstag (04.Februar) gegen 17.40 Uhr in der Friedrichstraße (Höhe 32) einzuparken. Bei dem Parkmanöver beschädigte der Gießener einen geparkten Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Überholmanöver führt zu Unfall

Ein 47-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Donnerstag (04.Februar) gegen 14.25 Uhr die Autobahn 5 zwischen Fernwald und Reiskirchen auf dem rechten Fahrstreifen. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, scherte der LKW-Fahrer zu einem Überholmanöver auf den linken Fahrstreifen aus. Ein 58-jähriger Mann in einem Skoda, der den linken Fahrstreifen befuhr, wich nach links und streifte die Betonleitwand.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen