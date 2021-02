Gleisspringer zwingt Zug zur Schnellbremsung

Edermünde/Felsberg (ots) – Wegen eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit Donnerstagabend (4.2.). Ein bislang Unbekannter sprang gegen 23 Uhr an der Bahnstrecke zwischen Edermünde-Grifte und Felsberg-Wolfershausen über die Gleise und zwangen dabei einen Lokführer, in Fahrtrichtung Wabern, zu einer Schnellbremsung. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste im Zug kamen mit einem Schrecken davon.

Da der Lokführer glaubte, einen Schlag verspürt zu haben, suchten Rettungskräfte und Polizisten den Streckenbereich ab, jedoch ohne Erfolg.

Am Einsatz beteiligt waren rund 20 Feuerwehrleute der örtlichen Feuerwehr, eine Funkstreife der Polizeistation Fritzlar, zwei Streifenbesatzungen der Bundespolizeiinspektion Kassel und jeweils die Notfallmanager von der DB Netz AG und der DB Regio.

Die Suche wurde nach rund einer Stunde abgebrochen und die Bahnstrecke wieder freigegeben. Der Lokführer fuhr den Zug noch zurück zum Bahnhof Grifte und brach anschließend, aufgrund des Schocks, seinen Dienst ab. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unbekannter Täter stiehl Parfüm für mehrere hundert Euro aus Drogeriemarkt

Melsungen (ots) – 04.02.2021, 12:13 Uhr – Donnerstagmittag stahl ein unbekannter Täter insgesamt 10 Packungen Parfüm im Wert von über 900 Euro aus einem Drogeriemarkt am Sparkassenplatz. Der Unbekannte nahm in dem Markt insgesamt zehn Packungen “Lancome Idol”-Parfüm aus der Auslage und steckte diese in eine mitgeführte Umhängetasche. Als eine Firmenangestellte diesen Vorgang bemerkte, flüchtete der unbekannte Täter mit seiner Beute umgehend aus dem Markt in Richtung Innenstadt.

Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 175-180 cm groß, ca. 25-35 Jahre alt, schlank, er hat kurze dunkelblonde Haare die an den Seiten rasiert sind, eine auffällig hohe Stirn mit “Geheimratsecken” und er trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit einer blauschwarzen Jacke (evtl. Softshell) mit Kapuze und gelben Reißverschlüssen, einer schwarze Trainingshose “Puma”, weißen Turnschuhe und er führte eine graue Stoff-Umhängetasche mit Aufdruck “Aldi” mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen

Felsberg-Hesserode (ots) – 03.02.2021, 08:30-15:31 Uhr – Eine Geldbörse und Bargeld stahlen unbekannte Täter am Mittwoch aus einem Wohnhaus in der Straße “Zur Wasserburg”. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und entwendeten aus der Küche eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Weiterhin stahlen sie vorgefundenes Bargeld aus einem anderen Zimmer.

Nach dem Diebstahl hoben die Täter am Nachmittag mit einer zuvor erbeuteten Kreditkarte mehrere Male Bargeldbetrage an einem Geldautomaten in Homberg ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen