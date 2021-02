Ermittlungserfolg nach Diebstählen von Schafen – Zahlreiche gestohlene Tiere aufgefunden – 26-Jähriger tatverdächtig

Kassel/Nordhessen-Niestetal und Marsberg(NRW)- (ots) – Ein Ermittlungserfolg gelang Polizei und Staatsanwaltschaft nach mehreren Diebstählen von Schafen, Weidezäunen und Zaunbatterien, die sich im vergangenen Jahr an verschiedenen Orten im Landkreis Kassel sowie den Landkreisen Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg ereigneten.

Durch Hinweise von Zeugen und intensive Ermittlungen konnten in enger Zusammenarbeit mit der Polizei im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) Anfang Januar 2021 auf zwei Weiden bei Marsberg und Niestetal insgesamt etwa 100 Schafe und Lämmer sowie umfangreiches Zubehör aufgefunden werden.

Zudem führten die weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen und der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei auf die Spur eines 26-jährigen Mannes aus Kassel, der verdächtig ist für eine Vielzahl von Diebstählen von Weiden verantwortlich zu sein.

Mit Unterstützung der Polizei aus Nordrhein-Westfalen durchsuchten die Ermittler am Mittwoch dieser Woche mehrere Wohnungen und Scheunen in Kassel und Marsberg, für die von der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht erwirkt worden waren. Dabei fanden die Polizeibeamten Beweismaterial, was nun ausgewertet wird. Zudem stellten die Beamten eine Vielzahl an mutmaßlichem Diebesgut sicher, wobei es sich um Weidezäune, Werkzeug und Ohrmarken von Schafen handelt.

Die Ermittlungen bezüglich der aufgefundenen Tiere, in die mit Blick auf den Gesundheitszustand auch die zuständigen Veterinärämter involviert sind, sowie der sichergestellten Gegenstände dauert derzeit noch an.

Teilweise konnten die Ermittler Zuordnungen zu vorangegangenen Diebstählen von Schafen und Weidezäunen in Nordhessen bereits treffen. Dies betrifft unter anderem einen Diebstahl von 18 Schafen und eines Weidezauns in Nieste in der Zeit zwischen dem 14.11. und 15.11.2020 sowie einen Diebstahl von 13 Schafen am 05.11.2020 in Wolfhagen-Istha.

Schafbesitzer und Zeugen gaben entscheidende Hinweise. Der 26-Jährige ist nach den bisherigen Ermittlungen verdächtig, Schafe, Zäune, Weidezaungeräte und Ohrmarken von mehreren Weiden in Nordhessen gestohlen und damit gehandelt zu haben.

Die entscheidenden Hinweise, die zum Auffinden der Tiere und auf die Spur des Tatverdächtigen führten, hatten den Ermittlern mehrere bestohlene Schafbesitzer und weitere Zeugen gegeben. Sie hatten unter anderem mutmaßlich gestohlene Weidezäune auf einem Kleinanzeigenportal im Internet entdeckt und die Polizei darüber informiert.

Der 26-jährige Tatverdächtige ist bei den Durchsuchungen am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Zu den Tatvorwürfen hat er sich bei der Polizei nicht geäußert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Brand von Gartenhütte – Kripo geht von Brandstiftung aus

Kassel-Rothenditmold (ots) – Am Donnerstagabend 04.02.2021 brannte es gegen 18:00 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Kleingartenvereins an der Wolfhager Straße, gegenüber der Naumburger Straße. Wie sich später herausstellte, war dort eine Gartenhütte zum größten Teil zerstört worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen.

Sie haben heute die Brandstelle aufgesucht und gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Hinweise auf eine andere Ursache haben sich nicht ergeben. Bei den bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten ergab sich ein Hinweis auf eine bislang unbekannte Zeugin, die nun gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden. Die Frau hatte offenbar zu Beginn der Löscharbeiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr angesprochen und mitgeteilt, dass ihr eine verdächtige Person an der Brandstelle aufgefallen war.

Die unbekannte Zeugin und weitere Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf die Brandursache oder die mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

Wohnungseinbrecher nutzen kurze Abwesenheit

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind am Mittwochabend 03.02.2021 in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Karlsstraße in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Dabei nutzten die Täter die nur knapp halbstündige Abwesenheit der Bewohnerin aus und brachen über eine Terrassentür in die Wohnung im 1. Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch nahe des Karlsplatzes in der Zeit zwischen 19:30 und 19:55 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Täter vermutlich über abgestellte Mülltonnen auf der Gebäuderückseite auf die Terrasse der Wohnung geklettert und hatten dann die Tür aufgehebelt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

