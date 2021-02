Exhibitionist festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Ein Zeuge beobachtete heute Morgen einen Mann in einem Gebüsch beim Onanieren. Er verständigte die Polizei, die den Sittenstrolch festnahm. Gegen 08:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben einen Mann im Heinrich-Limpert-Weg gesehen habe, der hinter einem Gebüsch stehend an seinem erigierten Glied manipulierte.

Die entsandte Streife traf hinter besagtem Gebüsch einen 56-jährigen Mann in eindeutiger Pose an. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen, der in der Vergangenheit schon einmal ähnlich polizeilich aufgefallen war, fest. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei ihn wieder auf freien Fuß.

Brandstiftung

Frankfurt (ots)-(fue) – Zeugen beobachteten am Donnerstag 04. Februar 2021 gegen 20.40 Uhr einen Mann der mittels eines Feuerzeuges versuchte, die hölzerne Eingangstür zu einem Gemeindehaus in der Wiener Straße zu entzünden. Nachdem erste Flammen an der Tür züngelten, flüchtete der Mann vom Tatort.

Die Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Dieser gelang es, auf Grund der guten Personenbeschreibung, den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 34-jährigen Mann.

Mittels eines Eimer Wassers hatten die Zeugen zudem die Flammen an der Tür gelöscht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW im Gallus – 3 Verletzte

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Bei einem VU, der sich aus unbekannter Ursache zwischen einer Straßenbahn und einem PKW auf der Mainzer Landstr. Höhe Krifteler Str. ereignet hatte, wurden 3 Personen verletzt. Da zuerst davon ausgegangen werden musste, dass die Insassen des PKW nach dem Zusammenstoß eingeklemmt sein könnten, wurde ein entsprechendes Aufgebot von Hilfeleistungseinheiten der Feuerwehr alarmiert.

Die zuerst eingetroffenen Kräfte konnten dahingehend aber Entwarnung geben und die 3 Verletzten ohne technische Hilfe aus dem PKW retten und an die anwesenden Rettungsdiensteinheiten übergeben. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. In der Straßenbahn war niemand verletzt worden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

