Polizei Eschwege

Kripo hebt Indoor-Drogenplantage aus – Verkaufswert von 220.000 Euro (siehe Foto)

Eschwege (ots) – Aktuelle Ermittlungen des hiesigen Fachkommissariats für Rauschgiftkriminalität haben am Dienstagabend zu 2 Festnahmen geführt. Den beiden 32 und 25 Jahre alten Männern wird vorgeworfen zusammen mit weiteren Komplizen eine Indoor-Drogenplantage aufgebaut und betrieben zu haben. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des illegalen Anbaus von Cannabispflanzen ermittelt.

Im Januar wurden die Beamten der Kriminalpolizei auf die Männer aufmerksam, von denen einer in Hessisch Lichtenau offenbar schon im Herbst letzten Jahres eine leerstehende Lagerhalle angemietet hatte. Aufgrund eingehender Hinweise im Januar dieses Jahres auf das besagte Objekt, verdichteten sich dann aber die Anzeichen dafür, dass die Halle für den Betrieb einer illegalen Cannabis-Plantage benutzt wird.

Am Dienstagabend wurden dann ein aus Bielefeld stammender 32-Jähriger und ein aus Niedersachsen stammender 25-Jähriger als Tatverdächtige im Zuge von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Wie die Beamten der Kriminalpolizei bei der Durchsuchung der betreffenden Lagerhalle später feststellten, waren das Erdgeschoss und das Kellergeschoss des Gebäudes auf einer Grundfläche von ca. 10 x 20 Metern fast gänzlich mit Pflanzgefäßen zugestellt. In den zum Zeitpunkt der Durchsuchung bereits leeren Töpfen, sollen die Tatverdächtigen sämtlich Cannabispflanzen herangezogen haben.

Die geernteten Marihuana-Blüten dieser Pflanzen konnten die Ermittler bereits fertig verpackt in den Räumlichkeiten sicherstellen. Es handelte sich hierbei um eine Menge von ca. 22 Kilogramm dieser verbotenen Substanz, was ungefähr einem Straßenverkaufswert von 220.000 Euro entspricht.

Darüber hinaus stellten die Beamten ein umfangreiches Equipment zum Betrieb einer Pflanzenplantage sicher, darunter Heiz- und Belüftungsgeräte, Lampen, Bewässerungsanlagen sowie große Mengen Dünger u.ä. mehr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Durchsuchung führte darüber hinaus auch zum Auffinden neuer Cannabis-Setzlinge, etwa 1.560 Stück, die offenbar zum Heranziehen einer neuen Charge Cannabis-Pflanzen von den Betreibern der Drogenplantage Verwendung finden sollten. Die Pflanzensetzlinge wurden ebenfalls sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen, die nach bisherigen Erkenntnissen noch Komplizen hatten, müssen sich nun u.a. wegen des unerlaubten Anbaus und Handelns mit Cannabis in nicht geringen Mengen strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hat das Amtsgericht in Eschwege einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer erlassen, die mittlerweile in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel eingeliefert wurden.

Diebstahl von Gasflaschen – Gestohlener Anhänger aufgefunden

Eschwege (ots) – Um 03:37 Uhr wurden am gestrigen Donnerstag (04.02.21) in den Nachtstunden von dem Tankstellengelände in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen acht Gasflaschen entwendet. Die Ermittlungen ergaben bei Anzeigenaufnahme, dass zwei unbekannte Täter das Schloss einer Gitterbox, in der die Gasflaschen gelagert sind, aufbrachen und die 11 kg schweren Flaschen anschließend abtransportierten. Dabei waren die zuvor in Eschwege-Niederhone entwendeten Kennzeichen (ESW-MM 147) an einem Fahrzeug angebracht (siehe PM vom 04.02.21, 11:05 Uhr). Der Schaden wird mit 650 EUR angegeben.

Anhänger heute Morgen aufgefunden. Neben den Kennzeichen wurde in der selben Nacht auch ein Pkw-Anhänger in Niederhone entwendet. Ein Zeuge hat sich heute Morgen, um 07:35 Uhr, aufgrund der Pressemitteilung hinsichtlich des Anhänger-Diebstahls mit der Polizei in Eschwege in Verbindung gesetzt, da er den dort beschriebenen Anhänger in der Gemarkung von Eltmannshausen aufgefunden hat. Die entsandte Polizeistreife stellte am Fundort in der Nähe des dortigen Wasserbehälters in der Soodener Straße fest, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Anhänger handelt, der nach erfolgter kriminaltechnischer Untersuchung noch am heutigen Tag seinem Eigentümer ausgehändigt werden konnte.

Zeugen gesucht. In diesem Zusammenhang bittet die Eschweger Polizei weiterhin um Hinweise. Insbesondere zu dem Zeitraum zwischen dem Diebstahl in Reichensachsen und dem Auffinden des gestohlenen Anhängers unter Telefon: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 04.02.21 wurde zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr in der Straße “Am Lärchensfeld” in Großalmerode-Rommerode ein roter Audi A 5 beschädigt. In dem Tatzeitraum wurde das Auto auf der linken Fahrzeugseite (beide Türen und der Radkasten) zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Verkehrsunfall

Um 12:05 Uhr beschädigte gestern Mittag eine 47-Jährige aus der Gemeinde Berkatal beim Einparken in der Boyneburger Straße in Eschwege einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

