Mit Spachtel und Stange angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Ein 23- und ein 22-Jähriger lieferten sich am Donnerstag (05.02.2021) eine handfeste Auseinandersetzung vor einer Bäckerei in der Niederfeldstraße. Die Polizei wurde gegen 9.55 Uhr von einem Zeugen über die Schlägerei informiert. Demnach gerieten die beiden jungen Männer in einen Streit und gingen aufeinander los. Hierbei versuchten sich beide mit einer Stange und einer Spachtel zu bekämpfen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geldforderung am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 84-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Donnerstag (05.02.2021), gegen 15.45 Uhr, von einem unbekannten Mann angerufen. Der Unbekannte gab einen Notfall vor und forderte Geld. Die Seniorin erkannte sofort, dass es sich um einen Betrug handelte, legte auf und verständigte die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. – Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Beim Spurwechsel übersehen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pkw am Donnerstag 04.02.2021 gegen 17.15 Uhr auf der Ernst-Boehe-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße, als plötzlich ein neben ihm fahrender Pkw von der rechten auf die linke Spur wechselte. Hierbei kollidierte der Unfallverursacher mit dem 55-Jährigen. Anstatt anzuhalten und fuhr dieser aber davon.

Der Geschädigte notierte sich noch das Kennzeichen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden aufgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kleinkraftrad übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 45-jähriger Rollerfahrer musste am Donnerstagmorgen 04.02.2021 in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit seinem Kleinkraftrad stürzte. Der 45-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße, als ein 43-jähriger Autofahrer auf die rechte Spur wechselte ohne auf den Rollerfahrer zu achten.

Der 45-Jährige konnte noch rechtzeitig ausweichen, verlor aber aufgrund des Manövers die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Er kam anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.