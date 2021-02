Tasche geraubt und Mittelfinger gezeigt

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag 04.02.2021 gegen 09:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Unterführung der Rheinstraße beim Vorbeilaufen die Stofftasche eines Fußgängers, der diese an seiner Krücke hängen hatte. Der Geschädigte rief dem Täter nach, worauf sich dieser umdrehte und den Mittelfinger zeigte. Nachdem der Täter aus der Stofftasche den Geldbeutel entnommen hatte, lies er diese am Ende der Unterführung fallen.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird als 1,90 Meter groß, schlank und circa 30 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Hose sowie eine schwarze Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Rewe-Parkplatz Maxdorf – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Am Dienstag 02.02.2021 im Zeitraum 10-11:15 Uhr stand der schwarze 3er BMW beim Rewe Maxdorf in der Parkreihe an der Ausfahrstraße geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite, so dass diese eingedrückt wurde. Danach verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 3.000 EUR.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.