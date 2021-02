Erneuter Taschendiebstahl in Lebensmitteldiscounter

Speyer (ots) – 04.02.2021, 11:40-11:45 Uhr – Am Donnerstag entwendete unbekannte Täter einer 69-jährigen Frau aus Speyer während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldicounter in der Franz-Kirrmeier-Straße unbemerkt den Geldbeutel aus dem Rucksack. Diesen trug sie während ihres Einkaufs über ihrer Schulter. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Geschädigte dann den geöffneten Reisverschluss am Rucksack sowie das Fehlen der Geldbörse mit 70 EUR Bargeld, mehreren Dokumenten und einer Bankkarte fest. Verdächtige Personen waren der 69-Jährigen nicht aufgefallen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Geldbeutel beim Einkauf immer eng am Körper zu tragen. Legen Sie diesen niemals in Tragetaschen oder anderen Einkaufsbehältnissen neben sich oder im Einkaufswagen ab. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte während des Einkaufs oder beim anschließenden Verstauen der Waren auf dem Parkplatz grundlos nahe kommen oder Sie in scheinbar belanglose Gespräche verwickeln wollen.

E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Speyer (ots) – 04.02.2021, 19:20 Uhr – Einen 19-jährigen Speyerer auf einem E-Scooter kontrollierte die Polizei Speyer am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr in der Schützenstraße, weil an seinem Roller das erforderliche Versicherungskennzeichen fehlte. Bei dem Jugendlichen konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Seine Durchsuchung im Hinblick auf mitgeführte Betäubungsmittel führte zum Auffinden von zwei Joints. Diese wurden sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe bei dem 19-Jährigen entnommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Beschuldigten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss gem. § 24a StVG sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unfallzeugen zu Verkehrsunfall auf der B9 gesucht

Speyer (ots) – 04.02.2021, 06:00 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lieferwagen kam es am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein weißer Lieferwagen wechselte auf Höhe der Abfahrt auf die A61 von der linken Fahrspur nach rechts, um noch die Abfahrt in Richtung Baden-Württemberg zu nehmen.

Beim Fahrspurwechsel kam es zum Zusammenstoß mit der Front des neben ihm fahrenden DHL-Sattelzuges, sodass an diesem ein Schaden von ca. 5.000 EUR entstand. Der Fahrer des weißen Transporters hielt danach sein Fahrzeug im Abfahrtsbereich zur A61 an und verließ dieses kurzzeitig. Zu einer Kontaktaufnahme mit dem abgesetzt von ihm haltenden Sattelzug kam es nicht.

Der männlich, blonde schlanke Fahrer des Lieferwagens trug einen Blaumann und soll ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Person, seinem Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Telefonbetrug durch Gewinnspielanruf

Speyer (ots) – 04.02.2021, 11:36 Uhr – Unbekannte Täter versuchten am Montag bzw. Donnerstag, durch einen sogenannten Gewinnspielanruf eine 53-jährige Frau aus Speyer um 1000EUR zu erleichtern. Bereits in einem ersten Anruf am Montag wurde der 53-Jährigen der Gewinn eines höheren Geldbetrages durch die Teilnahme an einem Gewinnspiel eröffnet. Hinsichtlich der Übergabe des Preisgeldes solle sie in den nächsten Tagen weitere Informationen erhalten.

Am Donnerstag gegen 11:36 Uhr erhielt sie einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 38.000 Euro gewonnen habe. Für Versicherung und Transport der Gewinnsumme müsse jedoch eine Vorzahlung von 1.000 EUR geleistet werden. Die Bezahlung solle in Google-Play-Karten erfolgen, die die Angerufenen besorgen und an zwei Vertreter der Lotterie übergeben solle, wenn diese ihr den Gewinn überbringen. Die Angerufenen schöpfte daraufhin Verdacht und verständigte die Polizei. Zu einer Gewinnübergabe kam es nicht. Es erfolgte nach 2 Stunden lediglich ein erneuter Anruf, den der Täter jedoch umgehend beendete, als ihm die 53-Jährige mitteilte, die Google-Play-Karten nicht besorgt zu haben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Anrufen. Gehen Sie auf solche nicht ein und lassen Sie sich nicht durch fremde Anrufer unter Druck setzten. Übergeben Sie kein Bargeld / Wertgegenstände an Unbekannte und gehen Sie nicht auf Forderungen ein, die sich Ihnen nicht erschließen. Wenden Sie sich in solchen Fällen frühzeitig an die Polizei und erstatten Anzeige.

Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit getunten Fahrzeugen

Speyer (ots) – 04.02.2021 15-19:30 Uhr – Am Donnerstag wurden zwischen 15:00 – 19:30 Uhr im Stadtgebiet Speyer Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Auto-Tuning durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Fahrzeuge mit Veränderungen (Überrollschutz, Sportgurte, offene Sportluftfilter…) kontrolliert werden, für welche entsprechende Veränderungsnachweise vorgelegt werden konnten, so dass diese nicht zu beanstanden waren.

Bei einem Audi A3 mit veränderter Rad-Reifen-Kombination, Auspuffanlage sowie einem veränderten Fahrwerk konnte der 24-Jährige Fahrer ein solche Bescheinigung nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für Veränderungen an der Rad-Reifen-Kombination und des Fahrwerks eine Änderungsabnahme durchgeführt wurde, für die Auspuffanlage ist dies jedoch unterblieben.

Hierdurch ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen, weswegen dem Fahrer nur noch die Weiterfahrt zur Widererlangung der Betriebserlaubnis gestattet wurde. Aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde bei ihm eine Sicherheitsleitung in Höhe von 112,50 EUR einbehalten.