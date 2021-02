Diebstahl eines PKW-Außenspiegels – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Die geschädigte Frankenthalerin parkte ihren PKW, einen schwarzen Ford C-Max, in der Zeit von Dienstag 02.02.2021 bis Donnerstag 04.02.2021, in der Kiefernstraße in 67227 Frankenthal. In diesem Zeitraum montierten bislang unbekannte Täter den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab und entwendeten diesen anschließend.

Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 250 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an PKW durch zerkratzen – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter zerkratzen zwischen Dienstag 02.02.2021 und Mittwoch 03.02.2021, die hintere rechte Fahrzeugkarosserie eines schwarzen Renault Megan, welcher im genannten Zeitraum an der Ecke Mahlastraße/Samuel-Heinicke-Straße parkte. Um was für einen spitzen Gegenstand es sich bei dem Tatwerkzeug handelt ist nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhaus Frankenthal

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 03.02.2021 um 18:30 Uhr bis Donnerstag 04.02.2021 um 06:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen grauen PKW Mercedes auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhauses in der Elsa-Brandström-Straße. Ein unbekannter Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit der Stoßstange des Mercedes und verursachte hierdurch einen hohen Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verantwortliche ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

