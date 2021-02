Fußgänger überfallen – Bargeld geraubt, Flörsheim am Main, Wicker, Quellenstraße, Freitag, 05.02.2021, 07:13 Uhr

(jn)Heute Morgen ereignete sich im Flörsheimer Stadtteil Wicker ein Überfall auf eine 53-jährige Frau, wobei die in Flörsheim wohnhafte Dame leichtverletzt wurde. Ersten Ermittlungen folgend war die spätere Geschädigte um 07:13 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Quellenstraße unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Mann mit übergezogener Kapuze von hinten angegriffen wurde. Dieser soll der 53-Jährigen ein Bein gestellt und sie zugleich geschubst haben, wodurch sie zu Boden stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Daraufhin nahm der Räuber einen Geldschein aus dem Portemonnaie der Frau und rannte in Richtung Goldbornschule davon.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, weiße Sneakers von „Nike“ mit weißem „Nike-Emblem“ und weißer Sohle, dunkle Handschuhe, OP-Maske in Blau bzw. Türkis.

Wer hat heute Morgen im Bereich der Quellenstraße in Wicker einen auffälligen Mann beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise erbittet das Kommissariat 10 der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Kriminalpolizei ermittelt wegen Schmierereien, Kelkheim (Taunus), Im Schulzehnten, festgestellt am Montag, 25.01.2021

(jn)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, haben Unbekannte im Zeitraum bis Montag, 25.01.2021 einen Schriftzug mit einem politisch rechts motivierten Hintergrund an einem Gebäude in Kelkheim hinterlassen. Das Graffiti, welches bereits entfernt worden ist, war in einer Größe von etwa 1,5 x 3 Meter auf einem Trafohäuschen im Bereich der Straße „Im Schulzehnten“ aufgetragen worden.

Der Regionale Staatsschutz der Hofheimer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Trickdiebstahl in Wohnung, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Kelkheimer Straße, Mittwoch, 03.02.2021, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagmittag erstattete eine 72-jährige Frau aus Kelkheim Anzeige bei der Polizei, nachdem sie am Mittwochabend in ihrer Wohnung bestohlen worden war. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge klingelte ein bislang unbekannter Täter zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr bei der Geschädigten und nutzte den Vorwand, Strom bzw. Gas ablesen zu wollen, um die Wohnräume der 72-Jährigen betreten zu dürfen. Dieses Ablenkungsmanöver nutzte ein weiterer Täter, um ebenfalls in die Wohnung zu gelangen und unbemerkt mit dem Geldbeutel der Kelkheimerin zu flüchten. Am nächsten Tag fiel ihr dann das verschwundene Portemonnaie auf. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und mitteleuropäisch ausgesehen haben. Außerdem sprach er hochdeutsch und war unter anderem mit einer Strickmütze bekleidet.

Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Ladendieb flüchtet und wird handgreiflich, Kelkheim (Taunus), Am Markplatz, Donnerstag, 04.02.2021, 20:00 Uhr

(jn)Gleich mehrere Strafverfahren hat das diebische und aggressive Verhalten eines 23-jährigen Kelkheimers am Donnerstagabend in Kelkheim zur Folge. Der allem Anschein nach alkoholisierte Mann hatte um 20:00 Uhr versucht, Waren im Wert von knapp 1.000 Euro aus einer Drogerie „Am Marktplatz“ zu entwenden. Als dies misslang, flüchtete er samt der Ware, konnte jedoch nach einer kurzen Nacheile von mehreren Zeugen gestellt werden. Hierbei zeigte er sich äußerst aggressiv; er schlug und trat nach den Zeugen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Letztlich konnte der Mann von einer herbeigerufenen Streifenwagenbesatzung festgenommen und dem Gewahrsam in Kelkheim zugeführt werden. Auch hier setzte sich sein negatives Verhalten fort, indem er in der Gewahrsamszelle der Polizeistation Kelkheim randalierte und mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte. Neben versuchter Körperverletzung und Ladendiebstahls wird nun auch wegen Sachbeschädigung gegen den 23-Jährigen ermittelt.

Vandalen beschädigen mehrere Autos, Hofheim am Taunus, Wallau, Am Nachtschatten, Donnerstag, 04.02.2021, 21:40 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Wallau waren am Donnerstagabend drei junge Männer unterwegs, die von mindestens drei geparkten Pkw die Seitenspiegel abgetreten haben. Um 21:40 Uhr wurde das Trio in der Straße „Am Nachtschatten“ beobachtet, als sie die Straße entlanggingen und mutwillig gegen die Spiegel von drei Pkw traten. Als sie von dem Zeugen auf den Vandalismus angesprochen wurden, flüchteten die Unbekannten in Richtung IKEA. Sie sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Alle drei seien mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet gewesen, wobei einer ein helles Oberteil, ein anderer ein Basecap sowie einen Oberlippenbart trug. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einige Hundert Euro belaufen.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt bei Verkehrskontrolle festgestellt, Eschborn, Sossenheimer Straße, Frankfurter Straße, Freitag, 05.02.2021, 00:00 Uhr bis 02:35 Uhr

(jn)Rund 60 Fahrzeuge haben Eschborner Polizeibeamte in der vergangenen Nacht im Verlauf einer Verkehrskontrolle in Eschborn überprüft. Obwohl bei den Verkehrsteilnehmern neben Kontrollen hinsichtlich einer möglichen Drogen- oder Alkoholbeeinflussung auch eine allgemeine Überprüfung der Fahrzeuge durchgeführt wurde, stellten die Polizisten nur zwei Ordnungswidrigkeiten fest. Hinzu kam jedoch ein 47-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, der allem Anschein nach unter dem Einfluss von Drogen stand. Deshalb musste er die Beamten zwecks einer Blutentnahme und einer Sicherheitsleistung zur Polizeistation in Hofheim begleiten.

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht, Hofheim am Taunus, Am Hühnerberg, Dienstag, 02.02.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.02.2021, 16:00 Uhr

(jn)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ist in Hofheim ein blauer VW Golf angefahren worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Golf parkte ab Dienstag, 19:00 Uhr, „Am Hühnerberg“ in Hofheim. Als der Halter des Wagens am Mittwoch um 16:00 Uhr zurückkehrte, musste er erhebliche Beschädigungen an der rechten hinteren Fahrzeugtür feststellen, deren Reparatur sich auf circa 3.000 Euro belaufen dürfte.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 beim Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim.

Auto beim Ausparken beschädigt und weggefahren, Schwalbach am Taunus, Am Brater, Donnerstag, 04.02.2021, 16:46 Uhr

(jn)In Schwalbach hat ein Zeuge am Donnerstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht beobachtet, bei der ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro entstanden ist. Demnach parkte ein grauer Mitsubishi mit „MTK“-Kennzeichen um 16:46 Uhr rückwärts von einem Parkplatz „Am Brater“ aus und touchierte hierbei einen benachbarten roten Audi. Obwohl ein Schaden am rechten Heckbereich entstand, setzte der/die Fahrer/in des Pkw seine/ihre Fahrt unerlaubt fort. Der Zeuge alarmierte in der Folge die Polizei.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Kriftel, Frankfurter Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.